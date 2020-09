Amadeus: “Non c’è piano B, festival di Sanremo con il pubblico o niente”

Amadeus, ospite del Festival della tv e dei nuovi media di Dogliani, spera che l’edizione 2021 (calendarizzata dal 2 al 6 marzo) sarà “la prima dell’era post Covid”.

“Il prossimo Sanremo dovrà essere “il Festival della normalità, della rinascita dopo il coronavirus. Non c’è nessun piano B per il festival di Sanremo. Deve essere nella totale normalità. O si fa con il pubblico o nulla. E’ impensabile l’Ariston vuoto o con il pubblico distanziato e poi l’orchestra. E chi lo dice a Fiorello che non può sputarmi l’acqua sul collo?”. “Uso sempre la mascherina e appena ci sarà il vaccino lo farò – assicura Amadeus -. Serve per tornare alla normalità“. Già fissate le date del Festival, in agenda dal 2 al 6 marzo, un mese più tardi rispetto al periodo consueto, oggi la priorità è la musica: dal primo settembre arrivano i brani e il 17 dicembre verrà ufficializzato, in prima serata su Rai1, tutto il cast musicale in gara, i venti big e gli otto giovani. Già da ottobre ci saranno le serate di Amasanremo con le esibizioni dei giovani. Al Teatro Ariston ne arriveranno sei selezionati durante la trasmissione, più due da Area Sanremo.