Amazon Prime Video, Si apre la caccia all’uomo di Celebrity Hunted

Otto celebrità in fuga per 14 giorni su tutto il territorio nazionale. Tre puntate già uscite il 13 marzo. Il 20 marzo usciranno le ultime tre e scopriremo se Fedez, Totti, Santamaria e i loro colleghi, riusciranno a sfuggire ai loro cacciatori.

14 giorni per far perdere le proprie tracce, a coppie o singolarmente, senza telefoni, lontani dai social, con soltanto un bancomat per attingere a una piccola somma quotidiana per assicurare la sopravvivenza e gli spostamenti. Dalla partenza comune da Roma, dal Colosseo, ognuno ha infatti scelto una propria strada originale per costruire il proprio percorso di fuga, dalla riservatezza di un convento a luoghi isolati di montagna, ma senza rinunciare alle grandi città come Napoli, se abbastanza a proprio agio con la zona da potersi muovere con sicurezza.

Il cast

Nel cast vip che spaziano in tutti i campi dell’intrattenimento e dello sport: dal calciatore Francesco Totti, all’artista Fedez (che è anche Social Brand Ambassador di Prime Video per quest’anno) allo YouTuber Luis Sal e all’attore Claudio Santamaria insieme alla giornalista e scrittrice Francesca Barra, dal presentatore Costantino della Gherardesca agli attori Diana Del Bufalo e Cristiano Caccamo. Sei di loro si spostano abbinati in tre coppie, solo due, Torri e Costantino della Gherardesca, da soli e questa scelta assicura abbastanza varietà di situazioni e dinamiche: se è naturale l’alchimia tra Claudio Santamaria e la moglie Francesca Barra, sorprende l’intesa trovata da subito anche da Fedez con Luis Sal e tra Del Bufalo e Caccamo: sono loro il vero punto di forza dello show, abbastanza spontanei, divertiti e divertenti nelle diverse circostanze che si trovano ad affrontare nei tanti spostamenti, al cospetto di ostacoli, imprevisti o semplicemente uno stile di vita diverso a quelli a cui sono abituati, in attesa della comunicazione del punto di estrazione che non arriverà fino a 48 ore prima del termine della gara.