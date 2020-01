Amazon testa il pagamento a rate anche in Italia

Attivò già in diversi Paesi (Regno Unito, Usa, Canada e Germania), il nuovo servizio di pagamento di Amazon al momento nel nostro Paese è in fase di test, e può essere utilizzato solo per l’acquisto di alcuni prodotti.

Alcuni utenti italiani – spiega l’azienda – stanno già avendo la possibilità di comprare prodotti a rate, a interessi zero. Il colosso del commercio elettronico non ha fatto annunci in merito, ma una pagina del sito per l’assistenza clienti spiega come funziona la rateizzazione.

La nuova modalità di pagamento a rate lanciata in Italia da Amazon ovviamente potrebbe avere un duplice riscontro: aumento delle vendite per l’e-commerce stesso e diminuzione dell’acquisto di determinati prodotti nei negozi con l’ausilio di finanziarie.

Proprio con queste ultime sarà guerra aperta, dato che l’e-commerce permette di dilazionare la spesa in 5 rate mensili, senza interessi o costi aggiuntivi.

Entrando nel dettaglio, la modalità di pagamento a rate su Amazon è semplice: l’utente, dopo aver scelto il prodotto da comprare, deve assicurarsi che tra le opzioni di acquisto ci sia anche quella relativa al pagamento a rate.

Gli acquisti a rate sono consentiti però soltanto su determinati prodotti nuovi (non usati o ricondizionati) venduti e spediti da Amazon, escludendo quindi le aziende esterne che si appoggiano alla sua piattaforma di e-commerce. Per fruirne, l’utente deve essere residente in Italia e avere un account su Amazon attivo da almeno un anno a cui è associata una carta di credito o di debito (non prepagata) che scada almeno 20 giorni dopo la data prevista per il pagamento dell’ultima rata.

Altro requisito – si legge – è che l’utente abbia “una buona cronologia di pagamenti”.

Al momento non si sa quanti clienti siano stati coinvolti in questa fase di test nè se la possibilità di rateizzare sarà resa disponibile a tutti gli utenti italiani.