Annullato il Palio di Siena 2020

Non accadeva dai tempi della Seconda Guerra Mondiale, ma Covid-19 ha fatto danno un po’ in tutti i settori ed è di ieri la notizia che a Siena non si correranno i Pali in questo 2020.

Brutto colpo, dunque, per gli appassionati, che ogni anno giungono a Siena da ogni parte del mondo.

Le edizioni del 2020 che dovevano tenersi 2 luglio e del 16 agosto, infatti, dopo una riunione tenutasi in settimana fra l sindaco Luigi De Mossi, il magistrato delle contrade, i Priori delle 17 contrade, il decano e il suo vice dei capitani, sono state annullate visto che la situazione relativa al Coronavirus è ancora critica.

L’ultima volta che a Siena non si sono corsi i Palii è stato nel 1940 e nel 1944 a causa della Seconda Guerra Mondiale.