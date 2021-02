Aperte le iscrizioni al corso in “Dermatologia estetico-correttiva e Dermoscopia” – anno accademico 2020/2021

L’Università Federico II di Napoli ha indetto il bando per l’ammissione all’ottava edizione del Corso di Perfezionamento in “Dermatologia estetico-correttiva e Dermoscopia”.

Istituito presso il Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, il Corso è organizzato dalla Scuola di specializzazione in Dermatovenereologia della Prof. Gabriella Fabbrocini e quest’anno sarà coordinato dal Prof. Massimo Scalvenzi. 20 i posti disponibili, riservati a laureati in Medicina e Chirurgia, per un percorso formativo tra i più richiesti da chi vuole conoscere le migliori e più innovative tecniche per la pelle e gli annessi cutanei, dal trattamento delle lesioni oncologiche alle suture estetiche, dall’anti-aging all’autotrapianto dei bulbi piliferi, dalla diagnostica all’utilizzo degli ultimissimi farmaci biologici.

“La medicina estetica è finalizzata al raggiungimento e al mantenimento della salute intesa come benessere psicologico e fisico – spiega la Prof. Gabriella Fabbrocini, cui si deve l’istituzione del corso nel 2013 –. Nella società contemporanea l’immagine costituisce un elemento fondamentale per rapportarsi agli altri e pertanto necessita di cure e cura. E’ evidente che solo un approccio clinico può garantire non solo l’efficacia ma, soprattutto, l’adeguatezza dei diversi interventi nel rispetto e salvaguardia del paziente”.

Le domande di partecipazione potranno essere inviate entro e non oltre il prossimo 26 febbraio 2021 (il regolamento di concorso prevede espressamente che farà fede il timbro di consegna e non già quello di spedizione). L’ammissione al corso avverrà per titoli, sulla base della valutazione di una Commissione composta dai Prof. Massimiliano Scalvenzi e Gabriella Fabbrocini, e dalla dott. Lucia Gallo.

Il corso si terrà presso l’aula della Sezione di Dermatologia dell’Università degli Studi di Napoli Federico II ed è articolato in 8 moduli di lezioni frontali e attività clinico-pratiche a piccoli gruppi, per un totale di 200 ore di attività formative cui vanno aggiunte 117 ore di approfondimento individuale per un totale di CFU 8.

“Il corso è strutturato per fornire ai partecipanti tutti gli strumenti più importanti per l’attività – spiega ancora la Prof. Fabbrocini –, si parte infatti dal corretto inquadramento e valutazione del paziente, nei suoi aspetti psicologici e psicopatologici, per arrivare ai trattamenti estetici più innovativi che consentono di correggere difetti, riparare danni, risolvere complicanze e reazioni cutanee a tecniche specifiche e protocolli terapeutici per restituire salute e benessere alla pelle e agli annessi cutanei, unghie e capelli”.

Ulteriori info: https://www.dermatologiafederico2.it/

