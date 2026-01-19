Apre a Napoli il tempio della bellezza di Ciro Florio

Ha aperto ufficialmente i battenti l’Accademia di Ciro Florio, all’interno della Fashion Lab Gallery, diretta da Francesco Bottone, noto formatore nell’ambito dell’hair styling.

Lo spazio, di circa 400 mq, è situato in via San Giacomo 24, a pochi passi da Piazza Municipio. Si tratta della prima realtà del Sud Italia interamente dedicata alla formazione nelle arti del trucco e dell’acconciatura per cinema, televisione e teatro. Un progetto visionario che nasce dall’esperienza di Ciro Florio, celebre make-up artist italiano conosciuto per le sue collaborazioni con star della moda e dello spettacolo, la partecipazione al programma televisivo “Cenerentola 24” su Real Time e la gestione di saloni di bellezza tra Napoli e Capri.

Tra gli ospiti dell’evento inaugurale figurano Stefania Autore, responsabile delle acconciature per le produzioni del Teatro di San Carlo di Napoli e docente dell’Accademia di Florio; la cantante e attrice Anna Capasso, Run film produzioni; Teatro Sannazzaro produzioni, MediaMatch e Genesis casa di produzione cinematografica, da anni legata al team di Ciro Florio, che avrà un ruolo di osservatorio privilegiato per l’individuazione di nuovi talenti da avviare a future collaborazioni su set televisivi e cinematografici. L’inaugurazione ha rivelato una struttura che rappresenta molto più di una semplice scuola: è un vero e proprio hub creativo pensato per rivoluzionare il settore in Campania. L’accademia si propone infatti di colmare un vuoto che da troppo tempo costringeva i professionisti del Sud a guardare verso Roma per servizi e formazione di alto livello. Oltre ai corsi regionali per diventare esperti truccatori del cinema e dello spettacolo, Florio ha ideato masterclass innovative che non si limitano alla formazione teorica ma garantiscono un concreto inserimento nel mondo del lavoro, grazie a una rete di contatti consolidata nel settore. Il corpo docente rappresenta l’eccellenza del panorama italiano: dalla professoressa Stefania Autore a professionisti del calibro di Valentina Immediato e Pina Cirella, attivi nel cinema internazionale.

«Non vogliamo docenti improvvisati – ha dichiarato Ciro Florio durante l’evento inaugurale – qui insegnano solo professionisti che vivono quotidianamente il cinema, il teatro e la televisione ai massimi livelli. Il nostro obiettivo è formare talenti pronti a competere sul mercato internazionale, senza dover per forza lasciare Napoli».

Ma l’elemento davvero innovativo dell’Accademia è la creazione del primo camerino professionale dedicato ai registi nel Sud Italia. Uno spazio dove cineasti e registi teatrali possono effettuare prove trucco e parrucco con gli attori, accedere al noleggio di barbe, baffi e parrucche per produzioni cinematografiche, televisive e teatrali, e persino commissionare la costruzione personalizzata di parrucche in tulle secondo le esigenze specifiche dei personaggi. L’Accademia offre anche la possibilità di avvalersi di figure professionali specializzate che seguono la messa in opera direttamente sul set.

La sala consulenza dedicata permette ai registi di confrontarsi con esperti del settore per definire al meglio la caratterizzazione dei personaggi, trasformando Napoli in un punto di riferimento autonomo per le produzioni del Meridione. I corsi si terranno settimanalmente, con lezioni programmate il lunedì, e l’ambizione futura è quella di ampliare l’offerta formativa con percorsi dedicati alla recitazione e al canto, trasformando l’accademia in un polo completo delle arti performative.