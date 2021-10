Apre Carlino® Superior Beef

A pochi metri dalla sede storica de “La Stella delle Carni” in via Petraro, Santa Maria la Carità, sorgerà il nuovo Tempio dei Carnivori: Carlino® Superior Beef.

Ben due giorni dedicati all’inaugurazione nel pieno rispetto delle norme Anti-Covid19.

Carlino® Superior Beef sarà Braceria – Macelleria 2.0 e rappresenterà la realizzazione del sogno di ogni macellaio: davanti, il bancone curato nei minimi particolari con un’esposizione ricca e ben assortita; dietro, il braciere artigianale ideato dai maestri artigiani e proveniente direttamente da Madrid.

Format interamente innovativo, Carlino® Superior Beef, location dotata di tre sale, che prendono il nome da prestigiosissimi tagli, accoglierà appassionati e scopritori di questo fantastico mondo della carne pronti per godere una nuova esperienza:

– al piano superiore sala Tomahawk (rarissimo taglio di manzo australiano) dove è possibile riservare il tavolo Experience vista brace;

– al piano inferiore sala Porterhouse (taglio di carne che comprende due bistecche divise dall’osso e con filetto e controfiletto) che custodisce un vero e proprio Privé, adatto a tavoli conviviali, chiamato Ribeye (taglio ideale per la preparazione di bistecche come ad esempio le costate o le entrecôte).

Carlino® Superior Beef vuol rappresentare l’evoluzione e la valorizzazione nel tempo della figura del macellaio grazie alla continua ricerca di qualità per un’offerta eccellente in una location giovanile, accogliente ed adatta ad ogni occasione: dal brunch di lavoro ad un evento conviviale. Inoltre, con l’apertura prevista in mattinata sarà possibile acquistare, al banco macelleria, i prodotti degustati la sera in braceria quindi, non solo le migliori carni al mondo ma anche salumi “vecchia maniera”.

Immancabile sarà la Selezione Carlino ® Superior Beef ;

· Black Angus

· Scottona di Marchigiana

· Sashi Finlandese

· Frisona del Mazury

· Vaca Vieja

· Wagyu Giapponese

· Red Polish

· Scottona dei Laghi

Ma Carlino è Superior anche nella scelta di avere, all’interno del locale, un vero e proprio Caveau di frollatura, con tanto di volano e combinazione, dove saranno custoditi i suoi “Preziosi Gioielli”. Ciò vuol dire che le lavorazioni di carne verranno effettuate in loco a differenza di altri ristoranti e/o bracerie che acquistano un prodotto semilavorato.

Figure centrali del progetto saranno i Macellai; infatti, oltra a Carlino, testimonial, ideatore ed esperto macellaio, gran parte dello staff sarà costituito da Master Butcher di altissimo livello.

Tutto questo è stato reso possibile grazie alla lungimiranza, alla passione ed alla grinta che accomuna padre e figlio, Carlo Abagnale conosciuto da tutti come “Carlino” ed Andrea Giovanni Abagnale accompagnato, in questo progetto ambizioso, dalla moglie Pasqualina di Palma. Carlino, uomo tenace ed artigiano della bistecca, nel 1983, apre la sua prima macelleria che nel 2007 vivrà un cambio generazionale con il figlio Andrea Giovanni il quale, da bottega di paese, riesce a far diventare La Stella delle Carni azienda di produzione e trasformazione di carni e salumi, con diverse unità produttive sul territorio e ad oggi punto di riferimento del settore.

«Un cambio generazionale emozionante – spiega Carlino – che ho accolto sin da subito, sposando l’idea, di Andrea, di valorizzazione della figura del macellaio per far si che diventasse attore protagonista. Andrea è stato, per me, una vera e propria iniezione di adrenalina pura! Sta per iniziare una nuova avventura che ci legherà ancora di più perché dovremo trasmettere la nostra passione anche in ciò che verrà servito da Carlino® Superior Beef. Noi vogliamo raccontare e far apprezzare al nostro pubblico prodotti che si discostano dalla tradizione senza mai stravolgerla ma rendendola contemporanea. Proprio per queste ragioni – continua – ho deciso di dedicare due giorni all’inaugurazione ed omaggiare coloro che vorranno conoscere la nuova location».

La serata inaugurale, prevista per giorno 30 ottobre alle ore 20, vedrà la prestigiosa ed attesissima presenza di Venerando Valastro “Il Re della griglia”.

I festeggiamenti continueranno anche giorno 31.

«Il format totalmente innovativo, per il territorio in cui ci troviamo, e lo stesso concetto di carne frollata sono lontani anni luce dalla tradizione cui siamo legati, nonché, dalla figura del macellaio old style – precisa Andrea Giovanni Abagnale – Il macellaio 2.0, prima di proporre le proprie carni, deve essere specializzato e preparato nel settore, per far si che il cliente possa vivere una food experience unica».

Anche lo staff sarà Superior; solo professionisti accoglieranno, al Carlino Superior Beef, gli appassionati: il Direttore Gabriele Sorrentino, il Maître Marco Coppola, lo Chef Ciro Raimo con i Sous Chef Daniele Bicenzio ed Annunziata Castellano e lo Chef Griller Mehdi Naidja. Al banco vendita Alfonso Malafronte ed all’accoglienza Stefanie Di Palma.

«Rispetteremo e valorizzeremo la materia prima, in questo caso la carne, a partire sin dagli antipasti con tartare, polpettine cacio e pepe rigorosamente con guanciale, frittatina con genovese, arancina ripiena di ragù e piselli. Tra i primi troverete la genovese, la pasta e patate affumicata in cloche con aggiunta di guanciale ed una rivisitazione dello spaghetto aglio, olio e peperoncino servito con straccetti di carpaccio di manzo. Non mancheranno hamburger al piatto e panini. Insomma vi aspettiamo, la brace è già accesa!», queste le parole del Direttore Gabriele Sorrentino.

L’apertura al pubblico avverrà giorno 3 novembre alla presenza del fondatore di “Braciami Ancora” Michele Ruschioni, vero special guest del settore.

Carlino® Superior Beef sarà aperto dal lunedì al venerdì solo a cena, mentre il sabato e la domenica pranzo e cena.

