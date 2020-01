Apre il primo store di Harry Potter a New York

Salvo clamorosi colpi di scena, la prossima estate a New York aprirà i battenti il primo megastore ufficiale dedicato a Harry Potter.

Il negozio “flagship” occuperà tre piani di un palazzo accanto all’iconico Flatiron, area Eataly per intendersi, nel cuore di Manhattan.

Il negozio di Harry Potter apre però apre a fronte di una crisi del retail a New York dove department store e boutique continuano a chiudere e Madison Avenue sembra diventata un cimitero di serrande abbassate e locali sfitti. La flagship debutterà a 12 anni dall’ultimo romanzo della serie,”Harry Potter and the Deathly Hallows,” a riprova che la magia del mondo creato dalla Rowling continua a generare profitti.