Àrdea. Memorie da un fiume: al Serra riflessioni attuali sulla sostenibilità ambientale

Al Teatro Serra di Napoli una performance sulla relazione tra essere umano e ambiente, vincitrice del Premio “In-Corti da Artemia” 2025 promosso dall’omonimo spazio romano gemellato con la realtà flegrea.

“Àrdea. Memorie da un fiume” una produzione “Collettiva ImparaNoia” con Laura Casali, Lucia Fiorani (scene), Chiara Mirta Buono (musiche), Elisa Cardoso (regia). Referente tecnica Caterina Piotti. Il 25 e 26 aprile (sabato ore 19:00, domenica ore 18:00) in Via Diocleziano 316.

Alla foce del fiume una casa abbandonata abitata solo da un’anziana donna, viene lentamente sommersa dall’acqua che trascina con sé oggetti ed effetti personali, ricordi di una vita sul punto di disperdersi in mare. Il vero padrone di casa è adesso un Airone che si aggira incontrastato tra le rovine, mentre nel bacino fluviale si accumula tutto ciò che, nonostante il suo significato, è stato dimenticato e che la Natura integra, fino a rendere indistinguibile il confine tra antropico e naturale. Un limbo nel quale quattro animatrici creano, letteralmente davanti ai nostri occhi, le figure del racconto restituendo vita alle cose e plasmando un Eden della fine del mondo nel quale non le parole, ma il suono, evocando memorie, riveste grande importanza. Intanto, l’Airone – simbolo di rinascita – ha scelto il luogo nel quale costruire il proprio nido; una nuova casa per una nuova vita.

“Nel nostro lavoro, confluiscono e prendono forma riflessioni ed urgenze individuali e collettive messe in scena attraverso un processo orizzontale che investe drammaturgia e allestimento tecnico e scenografico” dicono le artiste, che hanno fondato il gruppo nel 2024 a Piacenza, durante il corso di Animateria del “Teatro Gioco Vita” per condividere la voglia di interrogarsi sul futuro.

“Àrdea. Memorie da un fiume”

scritto da Collettivo ImparaNoia

regia, Elisa Cardoso

animatrici, Chiara Mirta Buono, Elisa Cardoso, Laura Casali, Lucia Fiorani

scene, Lucia Fiorani

musiche originali, Chiara Mirta Buono

referente tecnica, Caterina Piotti

sabato 25 aprile 2026, ore 19:00

domenica 26 aprile 2026, ore 18:00

Contatti: teatroserra@gmail.com, 347.8051793

Link: https://youtu.be/DaNdv-IxRRU