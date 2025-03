Arriva una golosa crema 100% vegetale targata KoRo e Cucina Botanica

Profumo di dolci appena sfornati, colori pastello e luci soffuse, ci troviamo nella nostra cucina (botanica) preferita! KoRo – brand di prodotti food innovativi e di alta qualità – rinnova per il quarto anno consecutivo la collaborazione con Carlotta Perego – in arte Cucina Botanica – lanciando un prodotto co-branded.

Il risultato è una deliziosa crema 100% vegetale a base di anacardi, con aggiunta di noci tostate, banana in polvere e una nota di cannella: pochi ingredienti, cinque per l’esattezza, tutti di origine vegetale provenienti da agricoltura biologica, e di alta qualità.

I fan di KoRo di vecchia data ricorderanno la crema al banana bread del brand, delistata un annetto fa: lavorando fianco a fianco con Carlotta, si è deciso di migliorare la ricetta e riportarla nel catalogo in una nuova versione non solo biologica, ma ancora più gustosa e irresistibile.

Deliziosa tanto quanto il banana bread di Carlotta, questa golosa crema è versatile e perfetta da spalmare su una fetta di pane, ma non solo.

Si presta infatti per arricchire il porridge o come farcitura per i dolci, ideale per chi vuole sperimentare in cucina e dare spazio alla propria creatività.

Con il suo progetto di Cucina Botanica, Carlotta aiuta le persone a scoprire e ad avvicinarsi al mondo della cucina vegetale creando ricette deliziose e cercando sapori fantastici con ingredienti naturali.

Allo stesso modo i prodotti innovativi di KoRo sono pensati con l’obiettivo di offrire alimenti di alta qualità e “better for you” accessibili a tutti, con uno speciale occhio di riguardo per le opzioni vegetali e un’attenzione costante alla richiesta di proposte senza glutine, high protein e senza zuccheri aggiunti.

IL BRAND

“Penso si possa dire che negli ultimi tre anni il progetto di KoRo e quello di Cucina Botanica sono cresciuti fianco a fianco, supportando a vicenda” afferma Alice Tarditi, Brand Manager Italia KoRo. “Come brand, sposiamo a pieno la mission di Cucina Botanica di promuovere un’alimentazione (più) vegetale, sostenibile e priva di rinunce e, grazie ai nostri prodotti, vogliamo rendere questa transizione più semplice e alla portata di tutti. Questa crema rappresenta quindi il coronamento di una sinergia di lunga data, e di una condivisione di valori che va oltre il semplice prodotto”.

“Volevamo qualcosa che rappresentasse Cucina Botanica, che fosse vegetale e cool allo stesso tempo. La crema al banana bread è quel prodotto di cui non sapevi di avere la necessità, ma di cui non potrai più fare a meno” aggiunge Carlotta Perego, Founder Cucina Botanica.

“Questo nuovo progetto racchiude appieno i valori sia di KoRo che di Carlotta. Un prodotto 100% vegetale che unisce il massimo del gusto con l’innovazione e ingredienti biologici. Non vediamo l’ora di conoscere la reazione dei nostri clienti e vedere finalmente il prodotto sugli scaffali dei migliori supermercati” conclude Davide Carenzi, Country Manager di KoRo Italia.

Questo è solo l’inizio, perché a partire dal mese di febbraio verranno coinvolte diverse bakery e gelaterie artigianali su tutto il territorio nazionale nell’utilizzo creativo della crema al banana bread per trasformarla in protagonista di ricette uniche!

La crema è già disponibile sullo shop online di KoRo e presto nella grande distribuzione organizzata presso selezionati retailer.

KORO ITALIA

KoRo sta rivoluzionando il settore food in Europa, offrendo un’ampia gamma di prodotti innovativi di alta qualità, che spazia dalle creme spalmabili di frutta secca, alla frutta essiccata, dagli snack “clean label” ai cosiddetti cibi funzionali.

Grazie al continuo impegno per la trasparenza e per l’innovazione di prodotto, KoRo sa esplorare le nuove frontiere del cibo, con l’unico obiettivo di offrire prodotti convenienti, buoni e – come sempre – better and different, ai consumatori consapevoli.

KoRo nasce in Germania nel 2014 e cresce negli anni grazie a Constantinos Calios e Piran Asci.

Rispettivamente nel 2020 e nel 2022 Florian Schwenkert (CEO) e il dottor Daniel Kundt (CFO) si uniscono al team, e a oggi l’azienda con sede a Berlino conta più di 300 persone.

Gli oltre due milioni di clienti possono trovare i prodotti KoRo sia online sullo shop www.koro.com, sia in più di 13 mila negozi sparsi in tutta Europa.