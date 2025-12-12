ARTE x ARTE: cultura, territorio ed economia si incontrano alla Reggia di Portici

Domenica 14 dicembre 2025, alla Sala Cinese della Reggia di Portici, dalle ore 10:00 alle 13:00, arte ed impresa si fondono in un dialogo dedicato al futuro della cultura e del business Made in Italy.

‘ARTE x ARTE’ è un evento promosso da ConfDistribuzione il cui presidente nazionale è Pietro Storia e AGCI Distribuzione, con il patrocinio dell’Associazione per i Siti Reali e le Residenze Borboniche APS/ETS pensato per mettere in relazione cultura, imprese e territorio attraverso un format esperienziale innovativo. L’iniziativa si configura come una vera piattaforma di connessione tra mondo culturale, produttivo e distributivo italiano, generando valore e nuove opportunità di collaborazione tra filiera produttiva, GDO ed eccellenze artistiche contemporanee.

L’incontro unisce due percorsi complementari: editoria specializzata e arte contemporanea.

Presentazione del nuovo numero di ‘Food Chain Magazine’, edizione 2025/26

La rivista, distribuita in edizione cartacea e digitale, rappresenta un punto di riferimento per il settore della Grande Distribuzione Organizzata, la logistica e l’intera filiera agroalimentare. Il magazine offre analisi di mercato, focus sui trend emergenti, approfondimenti su sostenibilità e modelli di business, diventando uno strumento strategico di visibilità per il Made in Italy e aprendo un nuovo ciclo di partnership tra editoria, istituzioni e impresa.

‘MOSTRA ARTE x ARTE’

La mostra è pensata come spazio di incontro tra arte contemporanea e impresa. Le opere originali di Tiziana del Prete, artista napoletana, sono reinterpretate come etichette d’autore per vini e oli dell’annata 2025, trasformando ogni bottiglia in un oggetto culturale che unisce estetica, gusto ed identità territoriale.

“Arte x Arte è un evento che racchiude tre dimensioni: l’arte e l’editoria come linguaggi capaci di raccontare territori, persone e visioni – dichiara Pietro Storia, presidente di ConfDistribuzione nazionale- le eccellenze agroalimentari italiane, simbolo di qualità, identità e innovazione e l’impresa con la sua rete distributiva come sistemi di diffusione della cultura e della responsabilità sociale”.

Presenti ospiti del mondo politico, istituzionale e culturale. Alla tavola rotonda: Pietro Storia, presidente nazionale ConfDistribuzione, Gianpaolo Buonfiglio, vicepresidente vicario nazionale AGCI; Antonio Marino, presidente Banca di Credito Cooperativo di Aquara; Alessandro Manna, presidente Associazione per i Siti Reali e le Residenze Borboniche APS/ETS e coordinatore circuito Royal District; Pina Colosimo, presidente regionale Campania AGCI; Michele Martinelli, direttore generale ConfDistribuzione. Verrà consegnato alle eccellenze del territorio nazionale il ‘Premio Chimera storia Mazzino Giuseppe’.

Programma

Ore 10:00: Accoglienza e networking con degustazioni guidate.

Convegno istituzionale con AGCI, ConfDistribuzione, partner della GDO, Dipartimento di Agraria, Centro Museale ‘MUSA’, Associazione ‘Siti Reali’ e rappresentanti del territorio.

Presentazione del magazine ‘Food Chain 2025-2026’ con focus su GDO e innovazione logistica.

Inaugurazione della mostra ‘ARTE x ARTE’, esposizione delle opere e delle etichette d’autore.

Business meeting tra produttori selezionati e partner della GDO.