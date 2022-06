ASPETTATEVI DI TUTTO! La stagione teatrale 22/23 del Teatro Sannazaro

Mercoledì 15 giugno si è svolta la conferenza stampa di presentazione della stagione 22/23 al Teatro Sannazaro. In sala, il direttore artistico Lara Sansone ha esposto con chiarezza le direzioni che il Sannazaro prenderà nella prossima stagione. Da una parte la tradizione con la riproposta di grandi classici del teatro napoletano e italiano, dall’altra, l’apertura alle nuove generazioni di registi e attori in grado di comunicare a una più ampia platea, non abituata al teatro.

“Aspettatevi di tutto” è il claim scelto per questa stagione. Due linee distintive che per noi sono diventate un vero e proprio binario guida delle nostre stagioni: La Tradizione ed il Contemporaneo.

Nella tradizione siamo cresciuti, attraverso la riproposta e spesso la riscoperta dei grandi classici del passato ad opera di autori straordinari della grande scuola partenopea, ma non ci siamo fermati alle nostre certezze, abbiamo provato ad aprire i nostri orizzonti promuovendo spettacoli di grande pregio che hanno il merito di parlare a più generazioni con eguale forza.

Due anime per un teatro che prova a superare sempre i propri limiti, guardando con curiosità ed attenzione al nuovo rimanendo fortemente radicati alle origini.

Anche questa stagione saremo fedeli a questo concetto di doppia proposta, in forza del lavoro svolto gli anni passati abbiamo unito una rosa di artisti diversi per progetti e generazioni, nell’intento di provare ad avvicinare il maggior numero di spettatori possibile ,di formare nuovo pubblico consapevole e stimolato da grandi classici senza tempo e nuovi suggerimenti, artisti molto noti amatissimi dal pubblico e giovani professionisti di grande livello per dar vita ad una proposta omogenea e coerente, che ha l’intento di incontrare il favore di un pubblico vario e diversificato.

Le nuove generazioni ci hanno insegnato che non devono esistere clichè, che i perimetri che da sempre costruiamo per definire le nostre scelte oggi sono anacronistici. Che viviamo in una società fluida e che sarebbe sbagliato ignorarlo. Oggi ci stanno strette le definizioni ambiamo ad accogliere tutti ì generi e ci proponiamo di suggerire visioni diverse di arte, di diventare un teatro fluido, aderente al periodo che viviamo. Fluidi nelle scelte e nelle proposte, nel rispetto delle peculiarità e dei gusti di tutti. Abbiamo scelto il meglio di entrambe le linee e penso a Peppe Barra, Biagio Izzo, Mariano Rigillo, Leopoldo Mastelloni, Marisa Laurito abbiamo deciso di riproporre autori come Raffaele Viviani con la sua Festa di Montevergine per la tradizione e poi Luca de Fusco, Eugenio Barba, Peter Stein, Claudio Tolcachir, Moni Ovadia, Laura Marinoni, Eros Pagni Francesco Saponaro, Benedetto Sicca e tanti altri artisti che ci onorano con la loro presenza.

Continuano le collaborazioni con importanti realtà produttive italiane come quella con il teatro Stabile di Catania,lo Stabile di Palermo e altri importanti rapporti sono nati per quest’anno.

Proprio la fusione tra spettacoli così differenti ci garantisce l’attenzione da parte di un pubblico eterogeneo come già è successo nelle passate stagioni. Speriamo di riuscire anche in questa stagione ad essere un luogo di cultura, accoglienza, una ‘officina’ di arte, talento, dove tutti gli artisti, gli addetti ai lavori, il pubblico possano sentirsi rappresentati e a casa.

A completamento della stagione ci saranno le prime di Settimana che uniranno professionisti under 35 e interessanti proposte di artisti di comprovata esperienza ed il Cantiere Sartoria, con le residenze creative, le performance e restituzioni al pubblico.

LA STAGIONE

Dal 14 Ottobre 2022

Tartassati dalle Tasse

Scritto e diretto da

Eduardo Tartaglia

con Biagio Izzo

E con Mario Porfito, Stefania de Francesco, Arduino Speranza, Roberto Giordano, Adele Vitale

Produzione Tradizione e Turismo – Centro di produzione Teatrale

A.G. Spettacoli

Dal 4 Novembre 2022

PERSONE NATURALI E STRAFOTTENTI

Di Giuseppe Patroni Griffi

Con Marisa Laurito, Livio Beshir, Giancarlo Nicoletti, Guglielmo Poggi

Regia Giancarlo Nicoletti

Produzione Altra Scena in collaborazione con Sycamore T Company

Dal 18 Novembre 2022

Il medico dei pazzi

Di Eduardo Scarpetta

Con Giovanni Allocca, Chiara Baffi, Angela De Matteo, Massimo De Matteo, Renato De Simone, Antonio Elia, Valentina Martiniello, Peppe Miale, Alfonso Postiglione, Federico Siano.

Regia Claudio Di Palma

Produzione Ente Teatro Cronaca Vesuvioteatro in coproduzione con Tradizione e Turismo – Teatro Sannazaro

Dal 26 Novembre 2022

La Gilda

Da “La Gilda del Mac Mahon “di Giovanni Testori

Un progetto di Laura Marinoni e Alessandro Nidi

Adattamento e cura registica Laura Marinoni

Con Laura Marinoni e con Alessandro Nidi al pianoforte

Produzione International Music and Arts

Dal 2 Dicembre 2022

IL COMPLEANNO

Di Harold Pinter

Regia Peter Stein

Con Maddalena Crippa, Alessandro Averone, Gianluigi Fogacci Fernando Maraghini Alessandro Sampaoli, Emilia Scatigno

Produzione Tieffeteatro Milano

Dal 8 Dicembre 2022

Una giornata qualunque del danzatore Gregorio Samsa

Regia e drammaturgia Eugenio Barba Lorenzo Gleijeses e Julia Varley

Con Lorenzo Gleijeses

Musiche originali e partiture luminose Mirto Baliani

Voci off Eugenio Barba, Geppy Gleijeses, Maria Alberta Navello, Julia Varley

Produzione Teatro Biondo, Gitiesse Artisti Riuniti, NordiskTeaterLaboratorium

Dal 15 Dicembre 2022

La cantata dei Pastori- Nuova Edizione

Di Peppe Barra E Lamberto Lambertini

Con Peppe Barra, Lalla Esposito

Regia Lamberto Lambertini

Produzione Ag Spettacoli-Tradizione E Turismo Centro Di Produzione Teatrale

Dal 26 Dicembre 2022

Cafè Chantant

Uno Spettacolo Di E Con Lara Sansone

Con Corrado Ardone, Massimo Peluso, Savio De Martino, Francesco D’alena

Il Balletto E L’orchestra Del Cafè Chantant

Musiche E Direzione D’orchestra Ettore Gatta

Costumi Romeo Gigli

Coreografie Alessandro Di Napoli

Scene Francesca Mercurio

PRODOTTO DA TRADIZIONE E TURISMO CENTRO DI PRODUZIONE TEATRALE

Dal 13 Gennaio 2023

ALLA FESTA DI ROMEO E GIULIETTA

Di Shakespeare/D’Errico/Sicca

Regia Benedetto Sicca

Con Francesco Aricò, Clara Bocchino, Marialuisa Bosso, Emanuele D’Errico, Teresa Raiano, Francesco Roccasecca, Dario Rea

Produzione Tradizione e Turismo – Centro di Produzione Teatrale

Dal 27 Gennaio 2023

Fake

Di Riccardo Pechini E Mariano Lamberti

Con Lorenzo Balducci

Produzione Teatro Segreto

Dal 3 febbraio 2023

TRADIMENTI

DI HAROLD PINTER

TRADUZIONE ALESSANDRA SERRA

Con Stefano Braschi, Stefania Medri, Michele Sinisi

Regia Michele Sinisi

PRODUZIONE ELSINOR CENTRO DI PRODUZIONE TEATRALE

Dal 10 febbraio

Marguerite

Di e con Cristina Donadio

Musiche Marco Zurzolo

Con Marco Zurzolo, Marco de Tilla, Vincenzo Danise

Abiti Alessio Visone

Video Pietro Di Francesco

Produzione Tradizione e Turismo – Centro di Produzione Teatrale

Dal 17 febbraio

COSÌ È SE VI PARE

Di Luigi Pirandello

Regia Luca De Fusco

Con Eros Pagni, Anita Bartolucci, Valeria Contadino, Giovanna Mangiù, Plinio Milazzo, Giacinto Palmarini, Lara Sansone, Paolo Serra, Irene Tetto

Dal 25 Febbraio

BARBABLÙ

Dal 3 Marzo 2023

CONTRACTIONS / CONTRAZIONI

Di Mike Bartlett Traduzione Monica Capuani

Regia Francesco Saponaro

Con Valentina Acca e Federica Sandrini

Produzione Tradizione e Turismo – Centro di Produzione Teatrale

Dal 10 Marzo 2023

UN CANTO DI NATALE

Processo al consumismo

Da Charles Dickens

Spazio scenico e regia Pino Carbone

Con Alfonso D’Auria, Renato De Simone, Cesare D’Arco

Drammaturgia Anna Carla Broegg, Pino Carbone

Progetto Nichel Casa del Contemporaneo-Tradizione e Turismo Centro di Produzione Teatrale -Teatro Sannazaro

Dal 17 Marzo 2023

I DUE PAPI

Di Anthony McCarten Traduzione Edoardo Erba

Con Giorgio Colangeli e Mariano Rigillo

E con la partecipazione di Anna Teresa Rossini e Ira Fronten e Alessandro Giova

Regia Giancarlo Nicoletti

Produzione Altra Scena & I due della città del sole su licenza di Muse of Fire Production Ltd in collaborazione con Festival Teatrale di Borgio Verezzi

Dal 24 marzo 2023

La signora della tv

Con Vincenzo De Lucia

Musiche Claudio Romano

Orchestra diretta da Claudio Romano

Con Ettore Gatta, Stefano Minale, Giuseppe Fiscale, Luigi Fiscale, Giovanni Minale, Francesco Izzo, Domenico Monda, Johannes Palmieri, Deborah Esposito, Angela Rasulo, Andrea Tarantino, Valentina Petriccione

Produzione Tradizione e Turismo – Centro di Produzione Teatrale

Dal 31 Marzo 2023

Se stasera sono qui

Uno spettacolo di e con Leopoldo Mastelloni

Scene Fratelli Giustiniani

Costumi Bonizza

Musiche Paolo Rescigno

Produzione Tradizione e Turismo Centro di Produzione Teatrale

Dal 14 Aprile 2023

PRÓXIMO

Scritto e diretto da Claudio Tolcachir

Con Lautaro Perrotti e Santi Marín

Produzione Timbre 4 e Carnezzeria

Dal 28 Aprile 2023

LA FESTA DI MONTEVERGINE

Di Raffaele Viviani

Regia Lara Sansone

Con Ciro Capano, Lara Sansone, Francesco Procopio, Mario Aterrano, Ingrid Sansone, Salvatore Misticone, Gennaro Di Biase, Annamaria Colasanto, Pino Lamberti, Loretta Palo, Gino Curcione ed altri ventotto attori

Scene Retroscena

Coreografie Alessandro Di Napoli

Musiche Paolo Rescigno

Costumi Luisa Gorgi Marchese

Produzione Teatro Sannazaro-Centro Di Produzione

Dal 13 Maggio 2023

IL BACIO DELLA VEDOVA

Di Israel Horovitz Traduzione Mariella Minozzi

Regia Teresa Ludovico

Spazio scenico e luci Vincent Longuemare

Con Diletta Acquaviva, Alessandro Lussiana, Michele Schiano Di Cola

Produzione Teatri di Bari/Kismet

PRIME DI SETTIMANA

Dal 10 ottobre

Don Giovanni

adattamento e traduzione Antonio Piccolo

Con Anna Bocchino, Federica Pirone, Antonio Piccolo, Ettore Nigro, Mario Autore

Regia Mario Autore

Dal 24 ottobre

Musica per ceretta

con Silvia Ranucci

Regia Giulia Giannola

In collaborazione con Coffee Brecht-Centro di improvvisazione Teatrale Napoli

Dal 31 ottobre

IL BACIAMANO

di Manlio Santanelli

con Anna Rita Vitolo, Andrea de Goyzueta

Regia Antonio Grimaldi

Produzione Teatro Grimaldello Tourbillon Teatro Centro Studi Teatro

Dal 21 novembre

Lumache

con Pietro Juliano, Nello Provenzano, Cinzia Cordella, Peppe Romano

Drammaturgia e regia Pietro Juliano

Produzione Itinerarte

25 Novembre

Sempre fiori mai un fioraio

Omaggio a Paolo Poli

Con Pino Strabioli

e Marcello Fiorini Alla Fisarmonica

Alt Academy Produzioni

Dal 28 novembre

Dov’è la vittoria

Di Irene Ferro, Giuseppe Maria Martino, Dario Postiglione

Con Martina Carpino, Luigi Bignone, Antonio Elia

Regia Giuseppe Maria Martino

Produzione Teatro Di Napoli – Teatro Nazionale/Casa Del Contemporaneo

Vincitore al premio L’Artigogolo e pubblicazione della casa editrice ChiPiùNeArt | Menzione Speciale per la migliore attrice (Martina Carpino) al premio Nuove Sensibilità 2.0 del Teatro Pubblico Campano | Premio del pubblico al Festival Inventaria 2019.

Dal 23 gennaio

ELEONORA PIMENTEL FONSECA CON CIVICA ESPANSIONE DI CUORE

scritto e diretto da Riccardo de Luca

con Annalisa Renzulli, Daniela Cenciotti, Riccardo De Luca, Gino Grossi, Salvatore Veneruso, Dario Barbato, Marianna Barba

PRODUZIONE STATI GENERALI

Dal 30 gennaio

BARACCONE CLANDESTINO

Avanspettacolo di Resistenza

Scritto e diretto da Danilo Rovani

Con Cosimo Alberti, Sonia De Rosa, Luca Lombardi, Danilo Rovani

Musiche Pasquale Ruocco

Dal 6 febbraio

45 GIRI IN PALCOSCENICO OMAGGIO A NINO TARANTO

Con Gino De Luca, Annalisa Arbolino, Mirella Carnile, Viviana Curcio, Umberto Di Rosa, Annalaura Malvone, Ciro Mazaner, Francesco Rivieccio, Gerardo Rivieccio, Valentina Palomba, Salvatore Pinto

Regia e Spazio Scenico Gino De Luca

Produzione Associazione Indila

Dal 13 febbraio

UNA DONNA ALLO SPECCHIO…

di e con Antonella Prisco

Dal 20 febbraio

IL MOMENTO DEL CAZZO

di Chris Thorpe

traduzione di Jacopo Gassmann

con Maria Alberta Navello e Dario Jubatti

regia Nicoletta Robello Bracciforti

Dall’11 maggio

ANIMALI DOMESTICI

con Christian La Rosa, Alice Raffaelli.

Drammaturgia di Caroline Baglioni

Regia di Antonio Mingarelli

Produzione Teatri della Plebe

Realizzato in residenza con Armunia/Amat/Proxima Res.

Vincitore del Bando Fools, Torino