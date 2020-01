Atlante Teacher Award: la premiazione a Roma

Oltre seicento progetti arrivati dalle scuole italiane per il contest “Atlante, Italian Teacher Award” dedicato ai docenti e organizzato da Repubblica@Scuola e United Network.



Tratto comune dei progetti arrivati dalle scuole italiane per il contest è di di usare al meglio tutti gli strumenti dell’innovazione, della possibilità di dialogo tra ragazzi e adulti. Un’ iniziativa alla seconda edizione, da quest’anno gemellata con il premio mondiale “Global Teacher Prize”, il Nobel dei prof. Quattro sono stati premiati nell’auditorium Santa Cecilia di Roma.

Il premio è per tutti i 600 progetti, per i docenti che hanno voluto condividere quello che di bello si fa nelle scuole.

Belle le parole da parte del capo dello Stato, un “apprezzamento per questa iniziativa volta a dare il giusto riconoscimento alla funzione del docente – scrive Sergio Mattarella – selezionando in un vasto campionario di esperienze didattiche e formative quelle che si sono distinte per qualità di attività e risultati”.