“Attori & Spettatori” compie 25 anni: special event a Napoli nel ristorante di via Santa Lucia

Uno special event di riapertura e “nuova inaugurazione” per celebrare i 25 anni del proprio progetto imprenditoriale, con più di 200 persone fra amici e clienti affezionati che hanno affollato “Attori & Spettatori”, il ristorante di via Santa Lucia a Napoli che per l’occasione si è rifatto il trucco e si è presentato a tutti gli effetti in versione “gioiello”. Così la famiglia Liberato, ristoratori doc da due generazioni, ha deciso di festeggiare l’importante anniversario del proprio ristorante-pizzeria, fra i migliori della tradizione napoletana, e che porta il nome di uno degli album più famosi di Claudio Baglioni, autore e cantante preferito del patron Peppe Liberato.

Architetto incaricato del nuovo design del ristorante è stato Savio Marigliano, che ha reso il locale un mix virtuoso di eleganza e tradizione dedicando ogni sala a un brano di Claudio Baglioni e a una sua frase particolare capace di ispirare intense emozioni. Fra i presenti alla serata – accolti dai coniugi Peppe e Maria Liberato con i figli Antonio, Sergio e Flavio e le relative mogli (rispettivamente) Melania, Titta e Carmela – tra gli altri la vocalist Serena Bagozzi, corista di Claudio Baglioni; il notaio Nicola Capuano Assunta Pacifico, Alessandro Martino (responsabile dei lavori) con Giuseppe Picolli (imprenditore leader nel settore refrigerazione e condizionamento) e Armando Romulo Cavaliere; Ciro Poppella (partner della serata con il suo famoso e gustoso “Fiocco di neve” e al quale tutta la famiglia Liberato è legata da antica amicizia); Carmine Crisci, Alfonso Avella (che ha curato gli arredi del locale), e Giuseppe Caruso, che ha dato il tocco floreale alla serata. A presentare l’evento e a curare l’intrattenimento musicale è stato il vocalist Valentino Voice.

LA STORIA

Per capire come nasce il concept di “Attori & Spettatori” – e soprattutto l’esperienza della famiglia Liberato nella ristorazione – bisogna andare indietro nel tempo, fino al 1977, quando a Napoli, a Mergellina, nasce il ristorante “Dal Delicato” che in pochi anni diventa un cult della ristorazione napoletana e fonte d’ispirazione per tanti imprenditori del settore. E’ proprio lì che Peppe Liberato, allora diciannovenne, accompagnato dalla infinita passione per il proprio lavoro, prima diventa in poco tempo direttore di sala e poi trova anche l’amore sposandosi con Maria Martino, figlia del proprietario del Delicato, Donato.

E’ il 2000 quando, dopo 23 anni di esperienza lavorativa dal Delicato”, Peppe e Maria decidono di costruire l’avvenire per i loro tre figli Antonio, Sergio e Flavio e pensano a un proprio ristorante – “Attori & Spettatori”, appunto – che vedrà la luce e aprirà al pubblico l’anno successivo. Oggi, dopo 25 anni dall’idea, Peppe Liberato continua a essere un vulcano di energia che trasmette al prossimo la passione per il proprio lavoro, gestisce il locale e supervisiona i ruoli: la moglie Maria è infatti a capo dell’amministrazione; i figli Antonio, Sergio e Flavio sono rispettivamente chef di cucina, pasticciere e ricercatore di abbinamenti culinari; maestro pizzaiolo; maitre di sala, sommelier, responsabile dell’accoglienza di turisti e clienti e “frontman” del locale.

Flavio Liberato, in particolare, ha ripetuto anni dopo i genitori l’unione di due famiglie storiche e di eccellenza nel mondo della ristorazione napoletana, fidanzandosi con Carmela Scicchitano, ristoratrice doc figlia di Assunta Pacifico.

IL CONCEPT

Il concept della famiglia Liberato si può riassumere in due frasi: “sapore di mare” e “profumo di casa”. L’esperienza di Peppe Liberato, che ha dedicato la sua vita alla ristorazione, fa di “Attori & Spettatori” un esempio di professionalità, eleganza ed accoglienza, con grande attenzione alla qualità e alla cura del cliente, compresi i numerosissimi turisti presenti ogni giorno a Santa Lucia. Tutto questo senza dimenticare la tradizione di eccellenza del passato e ricercando in continuazione materie prime di ottima qualità, in modo da rendere le creazioni culinarie momenti magici per i clienti.

Immerso a due passi da piazza del Plebiscito e dal Lungomare nel pittoresco scorcio di Santa Lucia, area nella quale i Liberato hanno scommesso sin dal 2000 avendo il coraggio di investire in un momento di minore afflusso turistico e contribuendo notevolmente a rivitalizzare la zona, “Attori & Spettatori” rappresenta un appuntamento doc con la verace gastronomia napoletana, con ampie vetrate sull’esterno, locali luminosi ed eleganti ma al tempo stesso anche accoglienti e familiari; un ristorante “aperto” alla città e con un ottimo rapporto prezzo qualità.

Nato con 40 coperti, “Attori e spettatori” può ospitare oggi 150 persone, fra coperti all’interno e all’aperto. Si propone come il luogo ideale per ospitare cene fra amici ed eventi privati, con il menù che propone pietanze tipiche partenopee e piatti (antipasti, primi e secondi) a base di pesce.