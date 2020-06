Attriti Roma-Vienna, le ultime

I cittadini di Germania, Svizzera, Liechtenstein, Slovenia, Ungheria, Slovacchia e Repubblica Ceca sono liberi di viaggiare senza controlli, gli italiani no.

Primi attriti fra i governi di Italia e Austria, in seguito alle dichiarazioni del ministro degli Esteri austriaco Alexander Schallenberg, che non ha concesso l’ok a Roma.

“Non è una decisione contro l’Italia, è che il governo austriaco effettuerà una nuova valutazione la prossima settimana perché l’obiettivo resta la riapertura appena i dati lo consentiranno” le dichiarazioni da Vienna, non prese bene dal Premier Conte che nella sua conferenza stampa sulla fase 3 ha commentato “Sono decisioni discriminatorie che non ritengo accettabili, è paradossale che l’Italia si trovi a pagare il prezzo di una grande trasparenza mostrata sulla pandemia”.