Autunno Musicale: musica classica e musica sacra protagoniste del prossimo week end

Musica classica e musica sacra protagoniste del prossimo weekend di Autunno Musicale. Si parte sabato 12 novembre (ore 19,30) al Museo Campano di Capua con il Trio Adorno (Christoph Callies violino, Samuel Selle violoncello e Lion Hinnrichs pianoforte) che per il ciclo “Focus/Trio” eseguirà musiche di Mozart, Schumann e Dvorak.

Domenica 13 novembre (ore 11,15) invece il Trio Adorno si esibirà al Museo Archeologico di Maddaloni, proponendo brani di Haydn, Rachmaninov e Bartholdy.

Il weekend musicale si conclude sempre al Museo Archeologico di Maddaloni, dove domenica 13 novembre, alle ore 18, è in programma l’esclusivo concerto del pianista Paolo Vergari, che per il ciclo “Il suono & il sacro” eseguirà “Vingt Regards sur l’Enfant-Jésus” di Olivier Messiaen.

Costituito da musicisti formatisi presso le Accademie di Amburgo, Lubecca e Berlino, il Trio Adorno prende il nome da uno dei più importanti intellettuali tedeschi del ventesimo secolo. Premiato nei più importanti concorsi internazionali, è presente nei più importanti festival europei e asiatici, riscuotendo sempre unanimi consensi. Il repertorio del Trio spazia da Haydn ai compositori contemporanei come Peteris Vasks. Tiene masterclass e workshop per giovani musicisti e formazioni cameristiche.

Paolo Vergari ha studiato pianoforte e composizione al Conservatorio di Pescara. Ha tenuto concerti nei più importanti teatri e in festival internazionali. Suoi concerti sono stati trasmessi dalla Rai e da altre emittenti internazionali. Vasta la discografia con musiche di Malipiero, Tagliapietra, Messiaen, Liviabella, Liszt, Schumann e Grandos. Ha composto musica per film e documentari e ha tenuto masterclass anche all’estero. È docente di pianoforte principale presso il Conservatorio di Benevento.

Autunno Musicale è sostenuto dal Ministero della Cultura – Direzione Generale Spettacolo e dalla Regione Campania e si avvale della collaborazione della Direzione Regionale dei Musei della Campania, della Reggia di Caserta e di altri enti pubblici e privati territoriali. Info e modalità di partecipazione su https://www.autunnomusicale.com/info/.

L’ingresso e la partecipazione ai concerti seguono le normative vigenti in materia di Covid-19 e la loro evoluzione. Anche se non è previsto dall’attuale normativa in materia di spettacoli dal vivo, si consiglia ugualmente l’uso della mascherina FFP2.

Segreteria organizzativa

0823 361801 – 339 170 2906

info@autunnomusicale.com

f – autunno musicale