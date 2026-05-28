Importante riconoscimento istituzionale per Pasquale Lampugnale, CEO di Sidersan S.p.A., premiato nel corso di una cerimonia organizzata dall’Intergruppo parlamentare Sviluppo Sud, Aree Fragili e Isole Minori.

L’Intergruppo, composto da oltre 50 parlamentari appartenenti a diversi schieramenti politici, ha conferito l’onorificenza all’azienda campana per il ruolo svolto nel settore siderurgico e per il contributo allo sviluppo del Mezzogiorno.

La motivazione del premio a Sidersan

Nel conferimento si sottolinea il ruolo centrale di Sidersan S.p.A. nella filiera siderurgica italiana e il valore dell’azienda come esempio virtuoso di imprenditoria del Sud.

La motivazione ufficiale evidenzia:

“Il ruolo di riferimento assoluto che Sidersan S.p.A. ricopre nella filiera siderurgica, un esempio virtuoso di imprenditoria del Mezzogiorno che coniuga radici profonde, innovazione continua e impegno civile per lo sviluppo delle aree interne della Campania e del Paese”.

Un riconoscimento che lega crescita industriale, innovazione e valorizzazione del territorio.

Lampugnale: “Le aree interne non sono periferia della storia”

Nel suo intervento, Pasquale Lampugnale ha espresso soddisfazione per il premio ricevuto, sottolineando il legame profondo tra l’azienda e il territorio campano.

“Sono profondamente soddisfatto soprattutto per la motivazione che mi tocca particolarmente.”

Il CEO di Sidersan ha definito il riconoscimento il risultato di un percorso costruito con sacrificio, lavoro e forte radicamento nel Mezzogiorno.

“Questo riconoscimento non rappresenta soltanto un traguardo aziendale, ma il coronamento di un viaggio fatto di sacrifici e, soprattutto, di un amore viscerale per la mia terra.”

“Il Mezzogiorno può competere ai massimi livelli”

Lampugnale ha poi ribadito il valore strategico delle aree interne del Sud Italia, sostenendo che il Mezzogiorno rappresenti un patrimonio di competenze, innovazione e capacità imprenditoriale.

“Questo premio dimostra che il Mezzogiorno e le sue aree interne non sono periferia della storia, ma un giacimento di competenze e innovazione capace di competere ai massimi livelli nazionali e internazionali.”

Il manager ha inoltre confermato l’impegno dell’azienda verso investimenti, innovazione e valorizzazione del capitale umano del territorio.

Il ringraziamento all’Intergruppo parlamentare

Nel corso del suo intervento, Lampugnale ha rivolto un ringraziamento all’Intergruppo parlamentare e ai promotori dell’iniziativa.

“Continuerò a investire, a innovare e a valorizzare il capitale umano del mio territorio, dimostrando con i fatti che le radici profonde non gelano mai, ma sanno dare frutti straordinari capaci di nutrire il futuro dell’intera nazione.”

Un ringraziamento particolare è stato rivolto al senatore Gianluca Cantalamessa, promotore dell’iniziativa, e all’onorevole Alessandro Caramiello, presidente dell’Intergruppo.

Industria, innovazione e sviluppo del Sud

Il riconoscimento a Sidersan si inserisce nel dibattito sul ruolo dell’industria e delle imprese nel rilancio del Mezzogiorno.

L’azienda campana viene indicata come esempio di impresa capace di coniugare radicamento territoriale, innovazione industriale e responsabilità sociale, contribuendo alla crescita economica delle aree interne della Campania.