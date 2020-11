Aziende svedesi e italiane presentano soluzioni allo spreco alimentare

Un terzo del cibo prodotto nel mondo va perso o sprecato, dobbiamo aiutarci a vicenda per capire perché le nostre scelte alimentari sono importanti per il raggiungimento di una pianeta sostenibile.

Negli ultimi anni sono emersi molti nuovi servizi e prodotti per affrontare le sfide alimentari e rendere la vita quotidiana più facile per molte persone! L’obiettivo del webinar, organizzato dall’Ambasciata di Svezia, è presentare nuove idee e strategie per ridurre al minimo gli sprechi alimentari e per aumentare la consapevolezza sull’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile. Diventiamo “food smarter” insieme!

Ci vediamo martedì 24 novembre ore 17.00-18.30 su piattaforma Zoom: https://us02web.zoom.us/j/86181735999

Gli interventi saranno in italiano e inglese con la traduzione simultanea.

Relatori:

Karin Fritz, project manager food loss and waste, Swedish Food Agency

Annika Riis Kristoffersson e Amina Bergendahl, Ecoviva

Francesca Bertarelli, ambasciatore Karma

Carlo de Sanctis, Equoevento

Emiliano Bonadio, responsabile CSR NaturaSì

Massimo Malantrucco, chef e food consultant

