Azzolina: “Assunzioni e sicurezza, ripartono le scuole”

Lucia Azzolina, ministra dell’istruzione, nel corso della trasmissione “In Onda” su la 7 ha commentato la ripresa della scuola ma soprattutto ha dato belle ed importanti novità per il prossimo anno accademico.

“Assumeremo 84 mila e 808 insegnanti precari a tempo indeterminato. Un grandissimo segnale di attenzione di questo governo. Ci saranno poi 11 mila Ata. Una bella notizia per la scuola” ha detto la ministra che poi ha continuato dicendo “E’ stato firmato questa mattina dal Ministero dell’Istruzione e dalle organizzazioni sindacali il Protocollo per garantire l’avvio dell’anno scolastico in sicurezza. Il documento offre regole alle istituzioni scolastiche ed ha l’obiettivo di essere anche un punto di riferimento anche per studentesse, studenti e famiglie”.

I PUNTI DEL PROTOCOLLO – Dall’help desk per le scuole, alle modalità di ingresso e uscita, all’igienizzazione degli spazi, fino all’impegno politico per il superamento delle ‘classi pollaio.

Sono solo alcuni fra i punti presenti nel documento firmato dalla ministra che, sempre in trasmissione, si è detto contenta per le assunzioni di professori e personale Ata e per una scuola, a suo dire, pronta a ripartire in assoluto sicurezza nonostante il periodo sia ancora abbastanza delicato.