Azzolina: “Banchi singoli e più spazio, la scuola riparte il 1 settembre”

“Il 1 settembre rientreranno a scuola i ragazzi che dovranno recuperare il debito formativo e per il potenziamento – ha spiegato la ministra – poi il 14 settembre riapriremo per tutti”.

“Con i nuovi banchi e più spazi, la scuola ripartirà a settembre”. Parola della ministra dell’istruzione Lucia Azzolina. “Stiamo seguendo le scuole una per una. Laddove ci sono delle difficoltà le risolviamo adesso. Lo scoglio più duro all’inizio erano gli spazi, ma grazie alla soluzione dei posti singoli tanto spazio si recupera – ha sottolineato – Per anni ci siamo lamentati degli arredi scolastici vecchi, ora che possiamo rinnovarli non lamentiamoci. Non sprechiamo soldi, sono investimenti“. E proprio per l’acquisto dei nuovi banchi – 3 milioni di esemplari in tutto -, il commissario per l’emergenza Domenico Arcuri ha indetto una gara pubblica europea, il cui bando è stato pubblicato sul sito del commissario e su quelli dei ministeri della Salute e dell’Istruzione e del Dipartimento della Protezione Civile.