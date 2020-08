Azzolini: “Giffoni Festival conosciuto in tutto il mondo”

Il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina, rivolgendosi al direttore e fondatore del Giffoni Film Festival Claudio Gubitosi, ha detto la sua sulla sua mancata partecipazione al prossimo Giffoni Festival, spiegando anche i motivi – per la verità abbastanza noti – della sua assenza.

“Sono giorni molti complicati per me e il mio lavoro, con la riapertura delle scuole che è ad un passo e moltissimi problemi ancora da risolvere ed affrontare” ha detto la ministra.

“Ti ringrazio per aver organizzato anche quest’anno il Giffoni, un anno difficile per il Paese, e di aver mostrato coraggio, di aver organizzato il festival in totale sicurezza” le parole della Azzolina che poi ha concluso dicendo “Cinquant’anni sono davvero tanti, tu hai fatto la storia da questo punto di vista. Ti auguro di continuare su questa strada, regalare dei sogni ai nostri ragazzi e permettere di realizzarli. Quello che hai fatto tu in questi anni è fondamentale: hai dimostrato di essere vivo, di dare vita a una manifestazione che è apprezzata in tutto il mondo”.