Baccalà Village: la tappa di Baia Domizia sancisce un trionfo trasversale

La tappa di Baia Domizia – la terza di questa edizione del Baccalà Village – registra un grande successo di pubblico e arriva dopo quella di Nocera Superiore e Caivano

“Con questa tappa – evidenzia lo chef ‘scellato’ Antonio Peluso – torniamo a casa. Mi sento di dire che questa è la tappa che ha registrato finora il maggior successo proprio perché siamo in territorio casertano, dove è già conosciuta La Locanda del baccalà. Quindi il nostro nome è sinonimo di professionalità e qualità: una garanzia“.

Quest’edizione punta sulla tradizione, che si ritrova soprattutto nei primi piatti, con i mezzi ziti alla genovese di mare, arricchiti con baccalà; i paccheri conditi con un sughetto olive e capperi, un vero e proprio mare aromatico che avvolge il baccalà; il risotto radicchio, speck e provola, su una base di baccalà.

“Il baccalà – ribadisce la chef Manuela Apicella – rappresenta un pesce povero e quindi le ricette sono improntate alla semplicità. Abbiamo puntato per un 70% sulla tradizione e per un 30% sull’innovazione, per esempio con il baccalà gratinato alle mandorle e con gli antipasti: la bruschetta, le pepite e le polpettine“.

A fine settembre toccherà alla quarta tappa, quella di S. Marco Evangelista, che promette di essere “stellare”, perchè la squadra si arricchirà con la presenza degli chef stellati.

“Il nostro obiettivo – spiega Peluso – era destagionalizzare il consumo di baccalà. Non piú alimento da consumare solo durante il periodo natalizio, ma anche in piena estate, in una località di mare“.

Ph. Pino De Pascale