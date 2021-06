“Ballo da sola”, il nuovo singolo di Anna Capasso

Da un’idea di Anna Capasso nasce “Ballo Da Sola” il nuovo singolo della cantante e attrice partenopea dalle sonorità estive e coinvolgenti!

Il video su YouTube è già a 1.102 visualizzazioni in un solo giorno!

Hai dubbi sul tormentone della tua estate 2021? Ascolta “Ballo Da Sola” di Anna Capasso.

Testo di A. Capasso-M. D’Ambra Produzione musicale: Massimo D’Ambra Distribuito da: “Artist First Digital”

Regia: Ferdinando Esposito Personal stylist: Ombelico Milano Personal beachwear: Ilaria Vitagliano Personal hair style: Salvatore Santoro (“L’Orel”) Personal make up: Ciro Florio Ufficio stampa: “Parole&Dintorni” Promozione radio: Filippo Broglia (“Rec-Media”) Actor: Ivan Boragine Coreografie: Mario Nocera Ballerine: Ilaria Leone, Erika Strano, Francesca Pia Granato, Giulia Liberti Ispettore di produzione: Giovanni Napolitano Foto di scena: Marcello Merenda Foto copertina: Pepe Russo Graphic design per foto copertina: Max Laezza Mua copertina: Annalisa Palmentieri Si ringrazia per la collaborazione: I Comuni della Penisola Sorrentina, “Dubai Village”, “Teatro Sannazaro”, “Gi. Car Rent”, “Ragi Tour”, “Compass Tour” Make up cast: Teresa Pezzella e Giuseppina Cirella (“Ciro Florio make up”) Hair style cast: Davide Russo Sarta di scena: Luciana Donadio Assistente alla regia: Adele Buononato Seconda camera: Raffaele Pagano e Raffaele D’Ausilio Macchinisti: Luca Buononato e Giuseppe Angelino Comparse: Clara Fiore, Alessia Francesca Franzese, Francesca Imperato, Rossella Manzi, Maria Carotenuto, Elena Gatta, Deianira Chiara Longo

“Ballo da sola” (Anna Capasso-Massimo D’Ambra)

