Bellezza e Benessere: il format vincente dello Studio Medico Marco Ferretti

Grande successo per “Bellezza & Benessere”, l’originale format che si è svolto qualche giorno fa negli eleganti ambienti dello Studio Medico Marco Ferretti, situato in via D. Pietro 6, a Quarto (Napoli).

L’evento, che ha visto la partecipazione di numerosi ospiti, esponenti dell’imprenditoria e del mondo delle professioni campane, si è articolato piacevolmente tra un interessante talk show, curato dal titolare della struttura, il dottor Marco Ferretti, medico chirurgo esperto in medicina estetica e chirurgia plastica, con l’intervento dell’anestesista Pio Zannetti, e un raffinato cocktail party, accompagnato da un delicato sottofondo musicale chill out.

Ad accogliere gli invitati, la padrona di casa Diana Salernitano Ferretti, elegantissima in un abito a sirena total black. Affiancata da un eccellente team, ha fatto da guida d’eccezione al folto pubblico presente, accompagnandolo alla scoperta dei vari spazi del centro medico, che vanta un ambulatorio chirurgico debitamente autorizzato dall’ASL per l’esecuzione di piccoli interventi, oltre a studi medici e locali dedicati alla medicina estetica.

Particolarmente apprezzato l’intervento del dottor Marco Ferretti, che ha coinvolto la platea in un affascinante viaggio nel mondo della medicina estetica, partendo dal presupposto che un’immagine armoniosa sia il risultato della perfetta sinergia tra corretta alimentazione, cura del benessere fisico e psicologico, trattamenti di medicina estetica e interventi di chirurgia plastica capaci di valorizzare la naturale bellezza della persona, correggendone gli inestetismi senza stravolgerne l’identità.

A concludere la serata, un brindisi con tante bollicine per celebrare la bellezza e dare il benvenuto all’estate appena iniziata.