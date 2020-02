Benji & Fede si separano: l’ultimo concerto il 3 maggio all’Arena di Verona

Il post annuncia che quello dell’Arena di Verona sarà il loro ultimo concerto insieme.

«Il 3 maggio chiuderemo questa fase della nostra vita», scrivono. I dettagli saranno raccontati in «Naked. Tutto quello che non avete visto», volume in uscita il 17 marzo. «Leggendo questo libro capirete che la nostra storia è stata bellissima, speciale, irripetibile ma anche intensa e faticosa. “Non so come fate a fare questa vita”, ci dicono qualche volta gli amici. La verità è che non avremmo potuto fare altro». Agende piene di impegni dal debutto di «20:05», primo album del 2015, alla scorsa estate passata nelle piazze d’Italia per il successo di «Dove e quando». «Non puoi vivere perennemente a duecento all’ora restando la stessa persona, e per ritrovare la magia di quello che facciamo abbiamo bisogno di ritrovare noi stessi. Semplicemente Federico e Benjamin».