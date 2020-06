Nuova data per il concerto d’addio di Benji & Fede. Il live all’Arena di Verona per salutare i fan dopo 10 anni insieme, inizialmente era previsto per lo scorso 3 maggio.

Il concerto, poi, è stato rimandato causa Covid-19, ed è stato riprogrammato a lunedì 3 maggio 2021 sempre all’Arena.

I biglietti già acquistati, hanno già fatto sapere gli artisti, rimarranno validi per la nuova data.