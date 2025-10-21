“Benvenuti in casa Esposito” inaugura la stagione del teatro Augusteo

“Benvenuti in casa Esposito”, in scena da venerdì 24 ottobre a domenica 2 novembre 2025, inaugura la stagione del teatro Augusteo di Napoli, in Piazzetta duca d’Aosta 263.

Lo spettacolo, con Giovanni Esposito nel ruolo del protagonista, è una commedia in due atti scritta da Alessandro Siani, Pino Imperatore, Paolo Caiazzo, liberamente tratta dal romanzo bestseller di Pino Imperatore.

La regia è di Alessandro Siani. Sul palco anche Nunzia Schiano, e con Susy Del Giudice, Salvatore Misticone, Gennaro Silvestro, Carmen Pommella, Giampiero Schiano e Aurora Benitozzi.

Musiche Andrea Sannino e Mauro Spenillo. Scene Roberto Crea. Costumi Lisa Casillo.

Sinossi: nessuno ha imposto a Tonino Esposito di fare il delinquente, eppure lui vuole farlo a tutti i costi, anche se è sfigato e imbranato, perché vuole mostrarsi forte agli occhi di tutti, e perché è ossessionato dal ricordo del padre Gennaro, che prima di essere ucciso è stato un boss potente e riverito nel rione Sanità, a Napoli.

Così Tonino, tra incubi e imbranataggini, resta coinvolto in una serie di tragicomiche disavventure che lo portano a scontrarsi con i familiari, con le spietate leggi della criminalità e con il capoclan Pietro De Luca detto ’o Tarramoto, che ha preso il posto del padre.

Quando non ce la fa più, quando tutto e tutti si accaniscono contro di lui, va nell’antico Cimitero delle Fontanelle a conversare con un teschio che secondo la leggenda è appartenuto a un Capitano spagnolo. Nel tentativo di riportarlo sulla strada dell’onestà, la ‘capuzzella’ del Capitano si trasforma in un fantasma e si trasferisce a casa di Tonino. Dalla comica ‘collaborazione’ tra i due nascono episodi esilaranti, che trovano il loro culmine nel periodo in cui Tonino, dopo aver messo nei guai ’o Tarramoto, viene messo agli arresti domiciliari dal capoclan e cade in depressione…

Biglietti (Platea: 37 Euro // Galleria: 27 Euro) disponibili al botteghino del teatro, presso le rivendite e online su Ticketone e Bigliettoveloce

