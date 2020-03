Berlinale 2020, Elio Germano: “Voglio dedicare questo premio a tutti gli storti”

Un un periodo in cui non veniamo visti di buon occhio dalla comunità internazionale, l’Italia trionfa alla Berlinale aggiudicandosi l’ Orso d’argento come miglior attore per Elio Germano ed il premio come Miglior sceneggiatura ai fratelli D’Innocenzo per “Favolacce”.

Dal palco della Berlinale, Elio Germano ha dichiarato:

“Volevo ringraziare tutte le persone che hanno contribuito a questo film, che è stato molto faticoso… Quindi tutte le persone coinvolte in questo lavoro, da Giorgio Diritti ai produttori e ai volontari, che ci hanno aiutato molto. Lo voglio dedicare, questo premio, a tutti gli storti, tutti gli sbagliati, tutti gli emarginati, tutti i fuori casta – ha aggiunto – e ad Antonio Ligabue e alla grande lezione che ci ha dato, che è ancora con noi, che quello che facciamo in vita rimane. Lui diceva sempre ‘Un giorno faranno un film su di me’, ed eccoci qui!”

Gli altri premi

L’Orso d’argento alla migliore attrice è andato a Paula Beer, interprete del film tedesco “Undine”, di Christian Petzold. L’Orso d’argento come miglior regista è stato consegnato invece al coerano Hong Sangsoo, che ha portato al concorso “The woman who ran”. Orso d’argento Gran Premio della Giuria a Never Rarely Sometimes Always di Elisa Hittman (Usa).

Orso d’argento per contributo artistico a Jurgens Jurges per la fotografia di Dau. Natasha di Ilya Khrzhanovkiy e Jekaterina Oerte. Premio speciale della 70esima edizione a Delete History di Benoit Delepine e Gusave Kervern. Orso d’oro per i cortometraggi a “T”, di Keisha Rae Witherspoon, regista giamaicano-americana. Il premio al miglior documentario è andato a “Irradiated”, del regista Rithy Panh.