Bieber: “Ho la malattia di Lyme

Justin Bieber, volto noto mondiale della musica, tramite Instagram ha commentato il suo momento difficile, svelando particolare nascosti sulla sua vita.

“Mi è stata diagnosticata la malattia di Lyme” ha rivelato in un post su Instagram. “Molte persone continuavano a dire che Justin Bieber sembrava una merda, che ero sotto metanfetamine, ma non si sono rese conto che mi recentemente mi è stata diagnosticata la malattia di Lyme, e anche una mononucleosi cronica che ha colpito la mia pelle, le funzioni del cervello e la mia salute in generale”.

