Black Dressed Lady – la donna vestita di nero. Un thriller sociale firmato Davide Guida

Il film è un prodotto totalmente “no-budget” girato interamente a Napoli, principalmente nella cornice di Villa Domi, la splendida villa per ricevimenti di Domenico Contessa che ospita spesso eventi di stampo culturale e sociale. Oltre 30 fra attori, figurazioni e comparse hanno dato il loro contributo per la realizzazione delle scene. Fra i protagonisti volti noti delle fiction Rak e Mediaset e del teatro sia locale che nazionale: Lara Antico, Pasquale Rea, Marina Amato, Luciano Monge, Adriana Mascia, Giovanna Venosa. Partecipazione straordinaria del cantante Gennaro De Crescenzo, che ha curato parte della colonna sonora con due brani di successo prelevati dal suo album “Musica per Napoli”. Fra le figurazioni tanti volti già visti in scene di Un posto al sole, La nuova squadra, I bastardi di Pizzofalcone e L’amica geniale, ma anche personaggi dell’editoria, del giornalismo, della società, del professionismo che con passione hanno contribuito con la loro presenza ad arricchire le scene del film.

L’attrice e regista teatrale Adriana Mascia, oltre a interpretare un ruolo incisivo in “Black Dressed Lady”, ha collaborato attivamente con la produzione come aiuto regia e collaboratrice di casting.

Il film uscirà nelle prime sale culturali nei primi mesi del 2020, abbinato a dibattiti e convegni a sfondo sociale in presenza di autorità e esperti del settore.

Comunicato Stampa