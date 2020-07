Bocelli: “Chiedo scusa, mio intervento infelice”

Due giorni dopo il suo intervento al convegno dei negazionisti in Senato, che ha infiammato il dibattito politico e il web, Andrea Bocelli ha chiesto scusa sulle sue pagine social.

“Non volevo offendere chi è stato colpito dal Covid” ha detto il tenore, invitato ad un evento, organizzato da Armando Siri e Vittorio Sgarbi, con Matteo Salvini.

“Da sempre mi sono speso per combattere la sofferenza e l’ho fatto anche recentemente con l’avvento di questa sciagurata pandemia, come molti sanno. Spero in un prossimo futuro in cui i bambini soprattutto, possano ritrovare la normalità, possano sperare di vivere da bambini, giocando tra loro, abbracciandosi, come devono fare i bambini per poter crescere sani e sereni. Questo solo era il senso del mio intervento ed a tutti quelli che a causa del modo in cui mi sono espresso – sicuramente non il più felice – e dalle mie parole hanno trovato ragioni per sentirsi offesi o hanno sofferto per quello che ho detto, a loro chiedo sinceramente scusa, perché le mie intenzioni erano tutt’altre, erano esattamente il contrario”.