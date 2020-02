Bonus facciate, detrazione fino al 90%

Il set degli interventi premiati dal bonus facciate è finalmente chiaro. Le Entrate hanno definito (con la circolare 2/E) il campo d’azione della maxi-detrazione Irpef/Ires al 90% riservata alle spese sostenute nel 2020.

È confermato che lo sconto fiscale si applica agli edifici residenziali o non abitativi, purché situati nelle zone urbanistiche A e B o assimilate dalla normativa regionale o comunale.

Per 1uanto riguarda i balconi, per esempio, vi è la possibilità del bonus facciate del 90% per interventi di pulitura e tinteggiatura della superficie, consolidamento, ripristino o rinnovo, mentre non hanno alcun genere di bonus i lavori di miglioramento o sostituzioni di cancelli, porte e portoni.

Menzione a parte, invece, per i cornicioni che si rifanno al decoro urbano (pulizia, tinteggiatura, consolidamento, ripristino o rinnovo), soprattutto se si trovano su facciate esterne.