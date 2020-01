Bonus Tari 2020, ecco a chi va lo sconto in bolletta

La tassa rifiuti si conferma come una delle peggio digerite dai contribuenti italiani che tuttavia, a fronte di costi in continuo aumento, quest’anno potranno beneficiare di importanti sconti.

È in arrivo, infatti, il bonus Tari 2020 ossia lo sconto sulla tassa rifiuti introdotto dal Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio.

Sarà l’ARERA a definire le regole per poter accedere al bonus Tari, che potrà essere richiesto, presentando domanda, dalle famiglie già beneficiarie degli sconti sulle bollette di luce e gas.

Bisognerà presentare il modello ISEE per potervi accedere, ed il valore massimo per l’applicazione del bonus sulla tassa rifiuti è fissato in 8.265 euro.

Il bonus luce, come questo della Tari, è riconosciuto alle famiglie con ISEE non superiore ad 8.265 euro, mentre la soglia massima relativa al valore dell’ISEE sale a 20.000 euro per le famiglie con più di tre figli.