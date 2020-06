Bonus vacanze 2020, come ottenerlo

Con il Decreto Rilancio, il Consiglio dei Ministri ha varato una serie di norme che prevedono bonus per questi tempi di crisi. Tra questi c’è anche il bonus vacanze fino a 500 € per le famiglie e 150€ per i single che decideranno di rimanere in Italia.

L a misura è stata concepita con la finalità di incentivare il turismo interno, fortemente colpito dalla crisi sanitaria che il paese sta affrontando.

Ultimi aggiornamenti danno un tetto massimo Isee di 40.000 euro e l’erogazione del bonus di:

500 euro per le famiglie composte da 3 o più soggetti;

300 euro per le famiglie di due persone;

150 euro per le famiglie di 1 persona.

Il tax credit bonus vacanze 2020 potrà essere speso dal 1 luglio al 31 dicembre 2020. L’80% sarà uno sconto sul corrispettivo dovuto alla struttura, il restante 20% come detrazione dall’imposta sul reddito. Inoltre potrà essere richiesto con una apposita applicazione.Per potere usufruire del bonus vacanze 2020 è necessario essere in possesso dello SPID (sistema pubblico di identità digitale), ovvero un sistema messo in piedi dalla Pubblica Amministrazione Italiana per “agevolare” le operazioni burocratiche. In realtà le operazioni sono farraginose e ostacolate da passaggi inopportuni. A tal proposito consigliamo di consultare l’apposito sito governativo nel quale troverete nel dettaglio tutte le spiegazioni e i differenti livelli (layer) di protezione.