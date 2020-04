Borrelli: “Aumentato il numero dei tamponi”

Il capo della protezione civile Borrelli, nella solita conferenza stampa tenutasi ieri nel pomeriggio, ha fatto il punto sui numeri del Coronavirus.

“In Italia, dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, 110.574 casi persone hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (4.782 persone in più rispetto a ieri per una crescita del 4,5%) . Di queste, 13.155 sono decedute 727 (+5,8%) e 16.847 sono guarite. Attualmente i soggetti positivi sono 80.572”.

I numeri, in particolare sui contagi, sono superiori a quelli degli ultimi due giorni, ma è necessario mettere le cifre in relazione con i numeri di tamponi fatti. Nelle ultime ventiquattr’ore ne sono stati eseguiti 34.455 e questo è un numero alto: sono quasi cinquemila in più rispetto a ieri e oltre undicimila in più dell’altroieri.