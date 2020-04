Borrelli: “Leggero miglioramento, non abbassiamo la guardia”

Il capo della protezione Civile Borrelli, nella consueta conferenza stampa, ha diramato l’ultimo bollettino per quanto riguarda il Covid-19 con i numeri che sembrano essere migliori rispetto gli ultimi giorni.



“Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del nuovo Coronavirus sul territorio nazionale, i casi totali nel nostro Paese sono 132.547, al momento sono 93.187 le persone che risultano positive al virus. Le persone guarite sono 22.837. I pazienti ricoverati con sintomi sono 28.976, in terapia intensiva 3.898, mentre 60.313 si trovano in isolamento domiciliare. I deceduti sono 16.523, questo numero, però, potrà essere confermato solo dopo che l’Istituto Superiore di Sanità avrà stabilito la causa effettiva del decesso” le parole del capo della Protezione Civile che mettono in risalto un comunque leggero miglioramento delle condizioni di Covid-19 nel nostro paese.