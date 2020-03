Borrelli: “Numeri Covid-19 in aumento”

Angelo Borrelli, in conferenza stampa, ha commentato i numeri di Covid-19, il virus che sta continuando ad imperversare ormai non solo nel nostro paese ma un po’ in tutto il mondo.

“Sono 14.955 i malati di Coronavirus in Italia, 2.116 in più di ieri, mentre il numero complessivo dei contagiati – comprese le vittime e i guariti – ha raggiunto i 17.660” le parole di Borrelli che poi ha continuato dicendo “Sono 1.439 le persone guarite in Italia dopo aver contratto il coronavirus, 181 in più di ieri”.

Share This: