Borsa da spiaggia: ecco cosa non può mancare

Per passare una bellissima giornata al mare bisogna avere con sé tutto il necessario e visto che non siamo Mary Poppins ecco una lista delle cose essenziali.

Pensiamo di sapere cosa portare in spiaggia, ma finiamo sempre per dimenticarci qualcosa, vediamo quindi insieme alcuni oggetti che non devono mancare per trascorrere una piacevole giornata al mare.

Il telo, “dove vai se il telo non ce l’hai”? Insieme al telo è importante almeno per le donne, un pareo comodo per non andare al bar del lido solo con il costume. La crema protettiva deve essere scelta in base al proprio fototipo e va applicata prima di esporsi al sole, per evitare fastidiose scottature. Gli occhiali da sole, l’unico modo in cui possiamo proteggere gli occhi. Se non li portassimo, sarebbe come dimenticare la protezione solare. Un buon libro o almeno una rivista. Nelle ore più calde possiamo metterci sotto l’ombrellone e leggere, un’altermativa al beach volley e ai racchettoni per i meno sportivi… Una pochette per i documenti, in qualsiasi posto andiamo, è importante portare almeno la carta d’identità, non dimentichiamolo! Se nemmeno al mare riusciamo a resistere al richiamo dei social, è una buona idea la custodia waterproof per smartphone, in grado di proteggere il nostro amato device da acqua e granelli di sabbia…

Ora che abbiamo tutto, siamo pronti per andare al mare!