Brasile, il presidente Bolsonaro positivo al coronavirus

Bolsonaro aveva recentemente accusato i sintomi dell’infezione da Covid-19 ed era dunque stato sottoposto al tampone.

Bolsonaro è stato fortemente contestato per aver sempre minimizzato la gravità della pandemia di Covid-19, che in Brasile ha provocato oltre 1,6 milioni di contagi e più di 65mila morti accertati. In più occasioni il capo di Stato aveva detto che il coronavirus era “una lieve influenza”. Oggi Jair Bolsonaro è risultato positivo al nuovo coronavirus, ma sottolinea tuttavia di stare bene. Il presidente brasiliano aveva dichiarato di avere 38° C di febbre e una saturazione di ossigeno nel sangue del 96%, spiegando che stava prendendo idrossiclorochina. A causa dei sintomi erano stati annullati gli impegni in programma per il resto della settimana. I suoi medici gli hanno poi consigliato il ricovero e la prova del tampone.