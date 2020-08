Briatore ricoverato al San Raffaele per coronavirus

L’imprenditore, sottoposto a una tac per sintomi da polmonite, ha scelto di essere ricoverato nel reparto solventi.

Flavio Briatore è stato ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano per aver contratto il Covid. L’imprenditore sarebbe arrivato nella struttura milanese lunedì e al momento le condizioni risultano “assolutamente stabili e buone”, dice il bollettino del San Raffaele. Tutto sarebbe cominciato nel weekend, quando ha accusato “leggera febbre e sintomi di spossatezza”. Quindi si è recato nella struttura “per un controllo”, spiega ancora la nota, dove “è stato ricoverato, è stato sottoposto a un check up generale e resta sotto controllo medico“.

Stando a quanto trapelato finora, dopo il suo arrivo in ospedale Briatore non è stato ricoverato in terapia intensiva. Ma non è finito nemmeno nell’area Covid dedicata ai pazienti infetti dal virus. Una decisione che, starebbe alimentando polemiche interne e dubbi, fonti del San Raffaele confermano che Briatore si trova nel reparto solventi, dotato di ogni comfort e a cui si può accedere solo a pagamento.

Nei giorni scorsi l’imprenditore si era reso protagonista di una polemica molto dura contro il governo e le sue misure previste per il contrasto al Coronavirus, tra cui la chiusura dei locali della movida. Tra questi anche il suo “Billionaire” in Sardegna, chiuso il 17 agosto. Da poche ore proprio il locale di Porto Cervo si è rivelato essere un focolaio attivo del contagio con oltre 60 persone dello staff risultate positive al virus dopo essere state sottoposte al tampone.