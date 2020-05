Bundesliga, si riparte con il Super Derby il 16 maggio

Dopo l’ok della Merkel la Bundesliga riprende a pieno ritmo. Su Sky si potranno seguire tutte le grandi sfide a partire dal derby della Rurh Dortmund-Schalke.

Il 16 maggio la Bundes riparte da dove aveva lasciato. Si riprende con la 26esima giornata, quella che si sarebbe dovuta giocare dal 13 al 15 marzo. E quindi subito Dortmund-Schalke, il derby della Ruhr. Iniziare con il “botto” potrebbe essere preoccupante ma, Christian Seifert, il presidente della lega, ha detto che lui e tutti i club sono sicuri che i tifosi non creeranno assembramenti davanti al Westfalenstadion. E più in generale che si comporteranno come si deve per tutte le partite, restando a casa e guardandole in tv. “Siamo sotto gli occhi del mondo”, in Germania lo hanno capito bene e lo ripetono un po’ tutti, dai dirigenti ai giocatori.

Le altre partite in programma

Sabato 16 maggio, 15:30

Borussia Dortmund – Schalke 04

RB Lipsia – SC Friburgo

TSG Hoffenheim – Hertha BSC

Fortuna Düsseldorf – SC Paderborn

FC Augsburg – VfL Wolfsburg

Sabato 16 maggio, 18:30

Eintracht Francoforte – Borussia Mönchengladbach

Domenica 17 maggio, ore 15:30

1.FC Colonia – FSV Mainz 05

Domenica 17 maggio, 18:00

Union Berlin – Bayern Monaco

Lunedì 18 maggio, 20:30

Werder Brema – Bayer Leverkusen