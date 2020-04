Buon compleanno Barbra Streisand

Compie oggi 78 anni la famosa cantante statunitense.



Nata a New York il 24 aprile 1942, Barbra Streisand è un’artista a tutto tondo. Durante la sua intensa vita si è dedicata alla musica come cantante e compositrice, ma anche al cinema, sia come attrice che come regista e produttrice cinematografica.

Ha iniziato la sua carriera come cantante di night club per adolescenti e ha continuato a collezionare sueccessi, producendo più di 60 album in studio che hanno venduto complessivamente oltre 145 milioni di copie in tutto il mondo.

Nel 1962 incise il suo primo album con la Columbia records The Barbra Straisand Album e nel 1963 vinse due Grammy Award. Nel 1968 prese parte alla versione cinematografica di Funny Girl per il quale vinse l’Oscar come migliore attrice. Tra gli altri suoi film ricordiamo Il gufo e la gattina, Come eravamo e È nata una stella, per il quale ha ricevuto l’Oscar alla migliore canzone e il Golden Globe per la migliore attrice in un film commedia o musicale. Con Yentl nel 1983, la Streisand ha vinto l’Oscar alla migliore colonna sonora e il Golden Globe per il miglior film commedia o musicale. L’artista ha ricevuto anche il Golden Globe per il miglior regista, ed è stata la prima donna a vincere questo premio.

Una star di incredibile talento che vogliamo festeggiare con uno dei suoi più grandi successi: The Way We Were (1973) interpretata dalla Streisand per la colonna sonora del film “Come eravamo”.

Il brano vinse il premio Oscar ed il Golden Globe per la migliore canzone ed è considerata da molti come una dei migliori brani di tutti i tempi.