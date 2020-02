Buon compleanno Immobile, bomber della favolazio

La Lazio è ammirata in Europa. La Lazio è attesa nell’Europa dalle grandi orecchie. Ciò che sta realizzando la squadra guidata da mister cuore laziale Inzaghi è sotto gli occhi di tutti, specialmente dopo la bella e meritata vittoria contro l’Inter. Lo testimoniano le interviste a fine partita tra Atletico Madrid e Liverpool. Sia il mister degli inglesi, Kloop, sia il giocatore degli spagnoli, Savic, a domanda diretta del giornalista sul campionato italiano hanno citato la Lazio come realtà positiva e proiettata al titolo. I tifosi biancocelesti sognano e si gustano la favolazio. Bisogna sempre restare con i piedi per terra, Juve e Inter sono delle corazzate e l’obiettivo vero è la qualificazione per l’Europa più nobile, ma stare a -1 dalla vetta a fine febbraio vuol dire quantomeno provarci. Senza assilli, si capisce. Ma i numeri della Lazio sono da leggere con calma e gustarseli: in 24 giornate non sono mai stati realizzati 56 punti, striscia record di risultati utili positivi arrivata a quota 19 (15 vittorie e 4 pareggi), miglior difesa del campionato con 21 gol al passivo e secondo miglior attacco (dietro l’Atalanta) con 55 gol fatti. Ecco perché, con umiltà, sognare si può e sognare si deve. A questo va aggiunto la forza tecnica ed umana di un collettivo affiatato e diversi singoli giocatori di grande esperienza e talento. Le giocate di Milinkovic contro l’Inter hanno fatto stropicciare gli occhi a tutti gli amanti del calcio. Ma citarne solo qualcuno sarebbe un delitto. La Lazio vince da squadra. Oggi è il compleanno di Ciro Immobile ed a lui vanno gli auguri di tutto il mondo biancoceleste. Lo scugnizzo con l’aquila in petto è il capocannoniere del campionato e guida la classifica per la scarpa d’oro. Un risorsa per la Lazio e per la nazionale davvero preziosa. Ma torniamo alla corsa al sogno. A fare la differenza è anche il fattore casa. Un valido aiuto alle aquile laziali è dato pure dal proprio pubblico. Gli spettatori (anche in trasferta) sono in crescita e le coreografia realizzate in Curva Nord sono davvero suggestive. Quest’anno tra le mura amiche i biancocelesti hanno totalizzato 10 vittorie e tre pareggi. Si tratta della quarta migliore striscia d’imbattibilità casalinga dopo Liverpool, Juve e Barcellona. E se ad interrompere la striscia positiva casalinga della Juve sarà proprio la Lazio come nel 2000 al Delle Alpi quando segnò Simeone? Per ora meglio pensare partita dopo partita. Domenica nel lunch match c’è la trasferta in casa del Genoa.

Share This: