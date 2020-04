Cagliari, domenica speciale per i 50 anni dello scudetto su Radio Rai 1

In occasione del 50° anniversario dello scudetto del Cagliari, Radio 1 Rai trasmetterà uno speciale sulle proprie frequenze.

Un giorno di Pasqua speciale per i tifosi del Cagliari. A partire dalle ore 14, interverranno in diretta i campioni d’Italia del 1970 nel programma Domenica Sport. Saranno mandati in onda anche i file audio d’archivio Rai: dalle voci degli inviati della storica trasmissione Tutto il calcio minuto per minuto a quella dell’allenatore Manlio Scopigno e del giocatore simbolo di quel Cagliari, Gigi Riva. Sarà possibile seguire l’appuntamento in diretta sulle frequenze di Radio 1 Rai o in streaming su raiplayradio.it.

Walter Zenga ha parlato in diretta sulla pagina Instagram della Gazzetta dello Sport. L’allenatore del Cagliari ha raccontato di come viva ormai da un mese nel centro sportivo rossoblù: «Sono nel centro sportivo dal 9 marzo, due giorni dopo l’amichevole con l’Olbia. Avevamo stabilito che c’erano dei parametri da rispettare e non avendo possibilità di stare in albergo e non avendo casa, ho preso residenza ad Asseminello. Se ho visto tutte le partite del Cagliari? Sì, per forza».