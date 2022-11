Calciando: passaggi di storia che raccontano i Mondiali di calcio

“Calciando”, una trasmissione prodotta dall’associazione “Stefano Francia Enjoyart”, farà compagnia tutti gli appassionati di calcio per l’intera durata dei Mondiali in corso di svolgimento. I primi due podcast sono disponibili sulle maggiori piattaforme di digital streaming, come Amazon, Spotify, Deezer. Audible, Spreaker, Apple Podcast, e così via.

Un viaggio affascinante, a ritroso nel tempo, durante il quale sono rivissute le affascinanti atmosfere di alcuni degli incontri più epici, incredibili ed emozionanti che la quasi centenaria storia dei Mondiali ha regalato. Nove emozionanti puntate aventi come protagoniste le leggende della Coppa del Mondo, dal 1930 a oggi. Dopo aver inquadrato rapidamente il contesto storico relativo all’anno del mondiale preso in esame, Fabrizio Silvestri illustra le gesta dei 22 calciatori in campo, gli avvenimenti più eclatanti, i momenti più salienti della gara protagonista della puntata. Con un tono informale e colloquiale, il conduttore racconta aneddoti e fatti storici, portando l’ascoltatore dentro il match prescelto.

A scrivere il pentagramma musicale della puntata i brani dell’epoca, che fanno vivere a pieno l’anno in esame. Ogni puntata si chiude con l’angolo dell’approfondimento: Fabrizio Silvestri incontra un ospite, un esperto del calcio, per trattare alcune tematiche legate a questo sport e ai protagonisti dell’incontro.

Calciando si pone l’obiettivo di raccontare le emozioni di 8 incontri protagonisti della storia del Campionato mondiale di calcio, narrando le gesta dei campioni che hanno reso questo sport popolare. Chiude la serie una puntata dedicata alla grande esclusa dell’edizione 2022 del torneo, ovvero l’Italia…

Calciando

Scritto da Giovanni Fenu e Fabrizio Silvestri. Conduzione di Fabrizio Silvestri. Voice over di Francesco Sechi.

Musiche di Ciro Vinci.