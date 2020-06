Calcio femminile, sì al professionismo dal 2022

Via libera della Figc, le calciatrici italiane diventeranno professioniste dalla stagione 2022-2023.

Il Consiglio della Federcalcio ha condiviso all’unanimità la proposta di Gabriele Gravina, presidente della Figc, di avviare il progetto del professionismo: un cammino da portare a compimento per la stagione 2022/23.

Questo progetto è stato ritenuto il migliore per formalizzare “un passaggio improcrastinabile sul tema della pari dignità, garantendo al tempo stesso un periodo adeguato per preparare il sistema”, si legge nel comunicato della Figc.

Altra decisione importante presa dal consiglio è stata l’assegnazione dello scudetto alla Juventus per la stagione appena sospesa in via definitiva: terzo titolo consecutivo per le bianconere, che avevano nove punti di vantaggio su Fiorentina e Milan.