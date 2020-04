Calcio, governo francese ferma la Ligue 1

Il governo francese, nella giornata di ieri ma non ancora in via ufficiale, ha fermato il campionato di calcio di prima e seconda divisione.

A causa del continuo espandersi del Covid-19, infatti, la classe governativa francese ha fatto come i governi di Belgio e Olanda che già nei giorni scorsi hanno deciso per lo stop del movimento calcistico nazionale.

Troppi rischi, secondo il premier Edouard Philippe, legati ai grandi eventi e quindi anche alle partite che comunque mobilitano almeno un centinaio di persone, al di là dei protagonisti in campo, e ben oltre il limite di raduno di 10 persone.

Autorizzata invece la pratica sportiva individuale, ma rispettando le distanze di sicurezza.

Il Psg, nonostante si confermi campione di Francia, rischia per esempio perdite per oltre 200 milioni. Il Lione, avversario Champions della Juventus e settimo in campionato, deve rinunciare alla principale competizione europea, dove invece torna il Marsiglia, secondo, insieme al Rennes, terzo.