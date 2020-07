Calcio, niente Pallone d’oro 2020

Il covid ha stravolto tutti i campionati, il pallone d’oro non verrà assegnato quest’anno.

Il settimanale francese France Football, infatti, ha deciso che il prestigioso trofeo, nato nel 1956, non verrà assegnato per la prima volta, in una nota sul proprio sito spiega che la decisione è stata presa a causa di una stagione troppo condizionata, non in positivo, dalla pandemia.

La nota pubblicata sul sito di France Football recita così: “Riteniamo che un anno così unico non possa – e non debba – essere trattato come un anno ordinario. In termini sportivi, solo due mesi (gennaio e febbraio) degli undici generalmente richiesti per formarsi un’opinione e decidere tra i migliori, è troppo poco per valutare e giudicare, dato che le altre partite hanno avuto luogo o avverranno in altre condizioni che sono troppo distanti dal solito panorama. Questa scelta non ci incanta (ha proseguito Pascal Ferré), ma mira a proteggere la credibilità e la legittimità di tale premio”.