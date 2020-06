Calendario Serie A, 27esima giornata

Turnover è la parola d’ordine di questo “nuovo” periodo del campionato. Le partite saranno disputate ogni 3 giorni, di conseguenza gli allenatori saranno costretti a più sostituzioni. Di fatti le cinque sostituzioni a partita concesse dalla Lega anziché le canoniche tre gioverà ai tecnici, che però dovranno dare spazio a più o meno tutti i componenti della rosa.

Lecce-Milan (lunedì ore 19.30, Sky Calcio)

Niente Ibrahimovic per Pioli: ci sarà Rebic in attacco e non Leao. Torna Castillejo sulla destra, così come Hernandez in difesa. Nel Lecce non è al meglio Mancosu ma alla fine dovrebbe farcela: è favorito per affiancare Saponara alle spalle di Lapadula. Gioca Gabriel tra i pali.

Lecce (4-3-2-1): Gabriel; Calderoni, Lucioni, Rossettini, Donati; Barak, Deiola, Majer; Mancosu, Saponara; Lapadula.

Milan (4-4-1-1): Donnarumma; Hernandez, Romagnoli, Kjaer, Conti; Castillejo, Kessie, Bennacer, Bonaventura; Calhanoglu; Rebic.

Fiorentina-Brescia (lunedì ore 19.30, Sky Calcio)

Dubbio Ribery per Iachini, anche se dovrebbe partire dalla panchina: più Cutrone di Vlahovic per affiancare Chiesa. Piovono infortuni nel Brescia: dopo gli acciacchi di Cistana e Chancellor si ferma anche Sabelli, stagione finita anche per Bisoli. In attacco Torregrossa, Donnarumma e Ayè si giocano due posti.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Duncan, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Cutrone.

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Mateju, Papetti, Chancellor, Martella; Dessena, Bjarnason, Romulo; Zmrhal; Ayè, Torregrossa.







Bologna-Juventus (lunedì ore 21.45, Sky Calcio)

Solito ballottaggio in attacco per Mihajlovic: solo uno tra Sansone e Barrow completerà il reparto formato da Soriano, Orsolini e Palacio. Torna Dijks in difesa. Nella Juventus out per infortunio Alex Sandro, spazio a De Sciglio. Cuadrado sull’altra fascia, davanti Douglas Costa nel tridente con Dybala e CR7.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Dijks, Danilo, Denswil, Tomiyasu; Medel, Poli; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, De Sciglio; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Ronaldo.

Verona-Napoli (martedì ore 19.30, Dazn)

Verso la conferma Di Carmine dopo la doppietta contro il Cagliari: alle sue spalle Verre e Zaccagni. Torna Veloso in mediana, turno di riposo per Badu. Nel Napoli ci sarà Ospina tra i pali, in attacco Politano e Milik sono favoriti rispettivamente su Callejon e Mertens. Sempre out Manolas in difesa.

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Gunter, Kumbulla; Lazovic, Amrabat, Veloso, Faraoni; Zaccagni, Verre; Di Carmine.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Koulibaly, Maksimovic, Hysaj; Demme, Fabian Ruiz, Zielinski; Politano, Milik, Insigne.

Torino-Udinese (martedì ore 21.45, Sky Calcio)

Sempre out Verdi e Ansaldi nei granata, ci saranno ancora Zaza e Belotti a comandare l’attacco. In difesa Bremer resta favorito su Lyanco. Nell’Udinese non si tocca De Paul da mezz’ala, sugli esterni spazio a Sema e Larsen. In attacco c’è Okaka, con lui più Lasagna di Nestorovski.

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, N’Koulou, Bremer; De Silvestri, Meitè, Rincon, Lukic, Berenguer; Zaza, Belotti.

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Ekong, Nuytinck; Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul, Sema; Okaka, Lasagna.

Genoa-Parma (martedì ore 21.45, Dazn)

Nicola riparte dal tandem Sanabria-Pandev in attacco. In mediana spazio a Schone con Sturaro e Behrami, gioca Romero in difesa. Nel Parma ancora out Inglese: ci sarà Cornelius a guidare l’attacco con Gervinho e Kulusevski. Tocca a Brugman in regia, ai suoi lati Kurtic e Kucka.

Genoa (3-5-2): Perin; Romero, Soumaoro, Masiello; Biraschi, Behrami, Schone, Sturaro, Criscito; Sanabria, Pandev.

Parma (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Alves, Gagliolo; Kucka, Brugman, Kurtic; Kulusevski, Cornelius, Gervinho.