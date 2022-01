Camera con vista: ecco i nostri libri per tornare bambini… a Natale e non solo

Spesso in una quotidianità alienata e alienante ci vorrebbe un pizzico di magia (a volte una vera e prpria manciata generosa) capace di rendere più lieve, giocosa e sognante la quotidIanità.

Una camera con vista sulla bellezza, da scovare in mezzo a ciò che sembra brutto, anonimo o banale.

Noi vi proponiamo una serie di libri pensati per tutti quegli adulti recalcitranti che, anche se affrontano la vita a muso duro, conservano un bimbo nel cuore. E per tutti quegli altri per i quali sognare fa rima con amare la vita, con tutte le sue imperfezioni al seguito.

In più, anche se l’Epifania tutte le feste porta via, noi con un soffio magico vi riportiamo nelle atmosfere soffici dei vostri giorni di Natale più belli e sorridenti.

Share This: